Hyundai Inster, la casa coreana propone accessori per una guida su misura

Hyundai ha proposto da alcuni mesi la sua soluzione per trasformare la mobilità urbana grazie alla sua Inster, un nuovo city SUV pensato per chi desidera un veicolo compatto, ma ricco di contenuti, flessibile e personalizzabile. Grazie a un design intelligente, finiture da segmento superiore e interni ampi e funzionali, l’Inster si propone come il partner ideale per la vita in città, ma anche per escursioni fuori porta.

Il vero punto di forza del modello risiede nella sua versatilità progettuale. I sedili anteriori e posteriori, completamente reclinabili e regolabili, consentono una configurazione dello spazio su misura. In abbinamento a un’autonomia fino a 370 km complessivi, che arrivano a 518 km in ambito urbano, e a una ricarica rapida integrata di serie, l’Inster si distingue per la sua capacità di adattarsi ad ogni esigenza.

Hyundai ha arricchito la proposta con una nuova linea di accessori originali pensati per migliorare comfort e praticità. Tra questi spicca un tavolino pieghevole a fissaggio magnetico, installabile sullo schienale del sedile del passeggero, ideale per lavorare in mobilità o rilassarsi durante una pausa. Non mancano dettagli estetici e funzionali come battitacco in acciaio, inserti porta in nero o beige, appendiabiti business, portaombrelli e persino contenitori decorativi per fotografie o badge.

Pensato per le famiglie e per chi viaggia con animali, è disponibile un coprisedile impermeabile, compatibile con seggiolini per bambini. Il vano di carico è stato reso ancora più pratico grazie a una vaschetta pieghevole e reversibile, proposta in versione impermeabile o in tessuto imbottito.

Per gli sportivi, l’Inster offre un portabici posteriore inclinabile, che facilita l’accesso al bagagliaio anche con le biciclette montate. Gli amanti della neve possono invece montare barre portatutto, compatibili con porta sci, snowboard e box da tetto.

A livello estetico, Hyundai propone grafiche Pixel, finiture laterali in nero lucido o alluminio spazzolato, e pellicole protettive per le aree più esposte come maniglie e soglie.

Infine, l’ecosistema di ricarica “Charge myHyundai” e la Hyundai easyWallbox, gestibile da remoto tramite app, garantiscono un’esperienza di ricarica domestica intuitiva, efficiente e sicura, prevenendo sovraccarichi elettrici e ottimizzando il consumo.