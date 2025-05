Hyundai Inster Cross, aperti gli ordini per il mini SUV elettrico che sfida anche l’off-road

Hyundai amplia la sua gamma a zero emissioni con una nuova versione dall’anima outdoor del suo SUV cittadino compatto. Arriva in Italia la Inster Cross, una variante pensata per chi cerca un veicolo versatile e robusto, capace di affrontare tanto il traffico urbano quanto le escursioni fuori porta.

Disponibile da subito a un prezzo di 29.650 euro, rappresenta un connubio perfetto tra stile, tecnologia e spirito avventuroso. Rispetto alla configurazione base, la Inster Cross si distingue per una serie di elementi estetici ispirati all’off-road. Abbiamo, quindi, cerchi in lega da 17 pollici, passaruota muscolosi, paraurti rinforzati, barre longitudinali sul tetto e fari full LED di serie che donano al veicolo un aspetto deciso e dinamico.

Gli interni della Inster Cross sposano un look moderno e funzionale, con rivestimenti in tessuto grigio impreziositi da cuciture lime, presenti anche su dettagli della plancia. Pensata per massimizzare la praticità, l’abitacolo vanta sedili posteriori scorrevoli e reclinabili, abbattibili in configurazione 50:50, oltre a quelli anteriori, compreso quello del conducente. Una soluzione che permette di trasformare l’auto in una piccola lounge mobile, ideale per rilassarsi durante una pausa. Con la seconda fila in posizione avanzata, il bagagliaio offre una capacità di 351 litri, che diventano 1.059 litri abbattendo completamente i sedili posteriori.

Il cuore della Inster Cross è un propulsore 100% elettrico da 115 CV, alimentato da una batteria da 49 kWh che consente fino a 360 km di autonomia. Ricaricare è semplice e veloce, dato che si passa dal 10 all’80% in soli 30 minuti con colonnine rapide da 120 kW.

A bordo troviamo un pacchetto tecnologico completo. Si elencano nell’abitacolo doppio display da 10,25 pollici per infotainment e strumentazione, compatibilità con Apple CarPlay/Android Auto, connettività Bluelink e aggiornamenti OTA. La dotazione include anche caricatore wireless, retrocamera, sensori di parcheggio, climatizzatore automatico, selezione delle modalità di guida, paddle per frenata rigenerativa (con guida one-pedal) e smart key.

In tema di sicurezza, la Inster Cross integra i più recenti dispositivi della suite Hyundai Smart Sense. Tra gli optional, il Plus Pack (da 2.050 euro) introduce la chiave digitale e il tetto panoramico, mentre il Safety Pack (da 1.200 euro) aggiunge monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360 gradi. Infine, il Top Basket da 600 euro, un portapacchi robusto, completa l’allestimento perfetto per chi ama l’outdoor.