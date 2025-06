Honda rilancia l’ibrido: dal 2027 una nuova generazione di motorizzazioni

Entro il 2030, Honda si prepara a rivoluzionare la propria offerta con l’introduzione di ben 13 nuovi veicoli a propulsione ibrida, come parte integrante del suo ambizioso piano di transizione verso la mobilità sostenibile (vedi ad esempio il programma Honda 2030 sull’elettrificazione).

Tra le novità più attese figurano le prossime iterazioni di modelli iconici come Jazz e Civic, fondamentali nella lineup europea e globale della casa giapponese. A guidare questa trasformazione sarà una versione completamente rinnovata del sistema ibrido e:HEV, la cui attuale configurazione è stata introdotta nel 2018.

Il debutto della nuova architettura full-hybrid è previsto per il 2027 e sarà basata su una piattaforma alleggerita e ottimizzata per migliorare i consumi di oltre il 10%, soprattutto grazie a un incremento dell’efficienza del motore termico su un ampio range di utilizzo.

La filosofia di funzionamento resterà invariata: il powertrain sarà composto da un propulsore a benzina, due motori elettrici, uno deputato alla trazione, l’altro con funzione di generatore, e una batteria autoricaricante durante la marcia. In determinate condizioni, come in percorsi extraurbani, il motore termico potrà comunque fornire direttamente la forza motrice.

Sul fronte dell’efficienza produttiva, Honda punta a contenere drasticamente i costi, attraverso la standardizzazione dei componenti, una stretta collaborazione con i fornitori e un potenziamento dei processi industriali. Secondo le dichiarazioni ufficiali Honda, il nuovo sistema ibrido dovrebbe costare oltre il 50% in meno rispetto alla versione 2018 e circa il 30% in meno rispetto alla generazione del 2023.

La strategia di rilancio prevede inoltre l’integrazione di tecnologie ADAS di ultima generazione, in grado di supportare attivamente il conducente in manovre come sterzata, accelerazione e frenata. Un’anticipazione concreta di questa visione sarà rappresentata dalla Serie 0, attesa per il 2026, che porterà in dote funzioni di guida autonoma personalizzate grazie al software evoluto Asimo OS.

Infine, il logo “H”, inizialmente pensato per i veicoli elettrici, verrà esteso anche alla gamma ibrida, in un contesto in cui Honda ha rivisto le stime di vendita delle elettriche al ribasso, pur confermando gli obiettivi ambientali a lungo termine.