Honda CR-V e:FCEV fa la storia: prima auto a idrogeno alla Pikes Peak

Honda è pronta a scrivere una nuova pagina nella storia della mobilità sostenibile. La casa giapponese ha annunciato che la sua innovativa CR-V e:FCEV sarà la prima vettura alimentata a idrogeno a partecipare alla leggendaria Pikes Peak International Hill Climb.

Advertisement

L’evento, noto anche come la “Corsa verso le Nuvole”, si svolgerà il prossimo 22 giugno e rappresenta una delle competizioni più estreme e iconiche del panorama automobilistico globale, con 156 curve su un percorso di 20,9 km che culmina a oltre 4.300 metri di altitudine.

Advertisement

Il progetto è frutto di una collaborazione strategica tra Honda of America Race Team (HART), Honda R&D Giappone e Honda Racing Corporation USA (HRC US). La CR-V e:FCEV gareggerà nella categoria Exhibition, presentandosi in configurazione quasi standard, a dimostrazione delle potenzialità reali del suo sistema fuel cell di seconda generazione.

Il propulsore combina un motore elettrico anteriore, un pacco batterie da 17,7 kWh e celle a idrogeno, offrendo una potenza di 174 CV e 300 Nm di coppia. Costruita a mano nel prestigioso Honda Performance Manufacturing Center in Ohio, la CR-V e:FCEV è l’unico CUV a idrogeno prodotto negli Stati Uniti. Per la gara, è stata leggermente modificata con sospensioni ribassate, freni da corsa, cerchi in lega da 18” con pneumatici sportivi Yokohama Advan A052, oltre a una roll cage e un sedile da competizione per garantire massima sicurezza.

Il rifornimento sarà gestito da Zero Emission Industries (ZEI) tramite l’innovativo FTcase, un sistema mobile che consente di trasformare qualsiasi fonte di idrogeno gassoso in una stazione di rifornimento efficiente e autonoma.

Advertisement

Honda non è nuova alle sfide ad alta quota. Dal 1994 partecipa alla Pikes Peak con veicoli a zero emissioni, collezionando vittorie in diverse edizioni. A guidare la CR-V a idrogeno sarà il veterano Dai Yoshihara, due volte campione di Formula Drift e vincitore della Unlimited Class nel 2020.

La CR-V e:FCEV 2025, nel dettaglio delle prestazioni del veicolo, combina l’efficienza della tecnologia fuel cell con la praticità della ricarica plug-in, garantendo 435 km di autonomia complessiva e 47 km in modalità 100% elettrica.