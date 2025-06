Honda assiste ancora tutte le sue splendide NSX: restauro certificato e ricambi ufficiali

Lanciata nel lontano 1990, la Honda NSX rappresentò una vera rivoluzione nel segmento delle supercar: offriva prestazioni paragonabili a quelle dei blasonati marchi europei ma a un costo decisamente più accessibile. Grazie al suo motore centrale, al telaio in alluminio e al coinvolgente dinamismo di guida, la NSX guadagnò nel tempo lo status di icona.

Dal 1993, Honda ha supportato i possessori di questo modello con il cosiddetto “NSX Refresh Plan”, un servizio esclusivo che metteva a disposizione tecnici specializzati per mantenere in perfette condizioni queste vetture storiche. Questo programma, apprezzatissimo tra gli appassionati, ha permesso di riportare su strada diversi esemplari oggi considerati d’epoca.

Il piano, però, pare verrà ufficialmente concluso entro la fine del 2025, ma la casa giapponese ha già previsto un’evoluzione del supporto post vendita: a partire da metà 2026, Honda inizierà a distribuire componenti originali compatibili per modelli fuori produzione, tra cui ovviamente la NSX.

La notizia è stata confermata in un comunicato ufficiale, in cui l’azienda annuncia anche un nuovo servizio di restauro certificato, inizialmente disponibile in Giappone, che sfrutterà proprio questi nuovi pezzi. Il progetto debutterà con la prima generazione della NSX, considerata il fiore all’occhiello della produzione sportiva Honda, ma l’iniziativa sarà progressivamente estesa anche ad altri veicoli iconici del marchio. Tra i candidati più probabili figurano modelli leggendari come la S2000, la Prelude, l’Integra e le versioni più performanti della Civic Type R.

Negli ultimi anni, la reperibilità di ricambi originali per questi veicoli è diventata sempre più critica. Per ovviare al problema, Honda punterà su partnership strategiche e tecnologie avanzate come la stampa 3D, mantenendo inalterati gli standard di qualità, affidabilità e prestazioni.

Con una mossa del genere, quindi, Honda non solo consolida il legame con la propria community di appassionati, ma riafferma il proprio impegno nel preservare la memoria storica dei suoi modelli più rappresentativi.