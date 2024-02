Hacker cercasi: Tesla offre 500.000€ per trovare errori nel suo sistema

Quando si tratta di innovazione e sicurezza, Tesla prova sempre a brillare. Talvolta ci riesce, talvolta no, come nel caso del Cybertruck, che, lanciato negli Stati Uniti, attende il via libera per la messa in commercio sia in Europa sia in Cina. L’azienda di Elon Musk ha lanciato da poco un nuovo programma volto a ricompensare gli hacker capaci di trovare degli errori nel software dei suoi veicoli. Si chiama Tesla Bug Bounty e mette in palio fino a 500.000 euro per la scoperta di vulnerabilità sfruttabili per hackerare le vetture della compagnia.

Tesla, guanto di sfida lanciato agli hacker: fino a 500.000 euro in palio con il nuovo programma per chi dovesse riscontrare delle falle nel sistema tecnologico

I premi sono suddivisi in quattro categorie. In ordine crescente, si parte dalle criticità rilevate nell’accesso o nel controllo della rete di ricarica, che vale fino a 100.000 euro. Un gradino sopra ci sono i difetti riscontrati nel sistema operativo, che, laddove individuati, permettono di aggiudicarsi fino a 150.000 euro. Ora arriva la parte più interessante. Innanzitutto, riscontrare delle lacune riguardanti l’accesso a informazioni sensibili o il controllo del sistema di infotainment dà diritto fino a 250.000 euro. Il miglior trattamento economico spetta a coloro che individuassero delle falle tali da consentire l’accesso da remoto a una Tesla. Il compenso? Fino a 450.000 euro.

Il programma è aperto a chiunque, ma le grosse cifre spettano a chi registrerà le vulnerabilità di maggiore entità. Prima dell’iniziativa, Tesla aveva un piano di bug bounty, ma quello ora introdotto è aperto al pubblico e presenta premi più elevati. Attraverso tale manovra, l’azienda confida di ottimizzare il grado di protezione delle sue macchine.

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza informatica è essenziale. Essa richiede una sinergia tra aziende, hacker e governi. Idee del genere fanno sì che le compagnie riescano a lavorare con la comunità hacker per migliorare la qualità dei prodotti.