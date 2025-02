Gli anniversari da tenere d’occhio nell’olimpo dell’automobile per il 2025

Nel mondo dell’automotive, in assenze di gloriose nuove uscite, spesso a catalizzare l’attenzione sono gli anniversari di modelli iconici. Parliamo di vetture che hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore, conquistando il cuore di appassionati e collezionisti.

Tra i traguardi più importanti che il 2025 ci ricorda, la BMW Serie 3, lanciata nel 1975, è uno dei modelli più longevi e apprezzati della casa bavarese. La Serie 3 ha avuto un impatto significativo soprattutto in Europa, diventando una delle berline premium più vendute. Con l’introduzione della M3, nata dalla seconda generazione, la famiglia si è arricchita di un modello che è diventato un’icona nel mondo delle auto sportive.

Anche la Volkswagen Polo festeggia nel 2025 i suoi 50 anni di storia. Introdotta nel 1975, nasceva come entry-level della casa di Wolfsburg, basandosi sulla piattaforma della Audi 50 e condividendo con essa diverse soluzioni tecniche. Le prime versioni della Polo erano essenziali e spartane, ma nel corso degli anni il modello ha visto un’evoluzione significativa. Cresciuta nelle dimensioni e nei contenuti, oggi è considerata una piccola berlina premium, con uno stile sempre più vicino alla “sorella” Golf.

Nel 1975, la Ferrari presentava la 308 GTB al Salone di Parigi, un modello destinato a sostituire la Dino GT4. Disegnata da Pininfarina, con il contributo di Leonardo Fioravanti, la vettura manteneva l’architettura tecnica della Dino, incluso il V8 da 3.0 litri. Le versioni europee vantavano una potenza di 255 CV e una delle particolarità della prima serie era la carrozzeria in fibra di vetro, poi sostituita nel 1977 con l’acciaio, comportando un aumento di peso di 150 kg.

Centenario per la sigla 6C identifica una serie di auto prodotte da Alfa Romeo tra il 1925 e il 1953. Nel 2025, questo nome storico compie appunto 100 anni. Sviluppata dall’ingegnere Vittorio Jano, la 6C nasceva con l’obiettivo di combinare leggerezza, prestazioni brillanti e affidabilità. La prima versione, dotata di un sei cilindri in linea da 1.5 litri, erogava 44 CV e si distingueva per il telaio leggero e resistente.

La Rolls Royce Phantom è l’essenza stessa dell’eleganza e dell’esclusività. Nel 1925, la casa britannica presentò la Phantom I, destinata a sostituire la Silver Ghost. La prima serie rimase in produzione fino al 1931, con oltre 3500 esemplari costruiti tra Inghilterra e Stati Uniti.

Simbolo di intere generazioni, il Volkswagen Transporter celebra 75 anni nel 2025. Nato nel 1947 come soluzione interna per il trasporto di materiali nelle fabbriche di Wolfsburg, il primo Typ2 venne prodotto nel 1950, diventando subito un’icona di libertà e viaggio. Il veicolo si trasformò rapidamente in un’icona hippie e uno dei mezzi più amati dai viaggiatori di tutto il mondo.

Un altro anniversario importante riguarda la Lancia Aurelia, che spegne 75 candeline nel 2025. Presentata nel 1950 al Salone di Torino, la prima versione, denominata B10, univa un design raffinato a una meccanica innovativa. Il cuore pulsante dell’Aurelia era il suo sei cilindri a V da 1.8 litri, un progetto all’avanguardia per l’epoca.