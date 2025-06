Garage da sogno: dentro la collezione da 30 milioni di euro, forse la più preziosa mai vista

Un vero e proprio tempio dell’automobilismo di lusso: è questa l’impressione che ha avuto Yianni Charalambous, noto YouTuber britannico conosciuto sul web come Yiannimize, durante la visita a uno dei garage più esclusivi del Regno Unito.

Advertisement

Il suo ultimo video documenta l’esplorazione di una collezione straordinaria, il cui valore complessivo si aggira intorno ai 35 milioni di dollari. La raccolta mozzafiato si trova presso la European Prestige UK e rappresenta una delle più ricche esposizioni di supercar moderne e classiche oggi visibili nel panorama europeo.

Advertisement

La visita comincia col botto. Infatti, ad accogliere Yiannimize c’è una Koenigsegg Jesko Attack, versione estrema dell’hypercar svedese, dotata di un V8 biturbo da 5.0 litri capace di erogare ben 1.600 cavalli, progettata per offrire massima deportanza e performance da pista. Accanto a quest’ultima si fanno notare anche diverse Pagani Huayra, vere e proprie opere d’arte su ruote, ma non sono che l’inizio.

Il cuore della collezione in questo “garage dei sogni” batte forte anche grazie a una rarissima Bugatti Veyron Centenaire cromata, prodotta in soli quattro esemplari al mondo, creata per omaggiare Sir Malcolm Campbell, leggendario detentore di record di velocità. Tra i gioielli più prestigiosi non potevano mancare le Ferrari, inclusa la tecnologica SF90 Stradale, la prima vettura di Maranello con propulsione ibrida plug-in, capace di combinare un V8 biturbo da 769 CV con tre motori elettrici per un totale di 986 CV.

Nel garage trovano spazio anche una Ferrari Berlinetta, una GTC4 Lusso celebrativa del 70esimo anniversario, una McLaren 750S, una 675LT Spider, e persino due Ford GT del 2005, modelli ormai iconici e difficilissimi da trovare.

Advertisement

La componente classica della collezione è rappresentata da una Porsche 911 Spider d’epoca, mentre il comparto lusso si completa con esemplari firmati Rolls-Royce e l’intramontabile Mercedes Classe G, anche nota come G-Wagen.

Con un mix perfetto tra auto d’epoca, hypercar moderne e marchi iconici, questa collezione rappresenta un sogno per ogni appassionato. E non sorprende che il suo valore sia decisamente stellare, probabilmente rappresentativo di una delle raccolte automobilistiche più costose e affascinanti mai viste.