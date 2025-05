Ford Puma ibrida, solo a maggio con anticipo zero e TAN zero

La nuova Ford Puma Titanium con motorizzazione 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV è una delle proposte più interessanti del momento nel panorama dei crossover compatti. Grazie alla combinazione tra un design accattivante, tecnologie avanzate e un’efficiente motorizzazione mild hybrid, rappresenta una soluzione già molto apprezzata nel nostro Paese per chi cerca uno stile dinamico ma con dati contenuti sui consumi.

Il propulsore ibrido leggero supporta il motore benzina nelle fasi di accelerazione e consente una riduzione sensibile di emissioni e consumi, senza rinunciare al piacere di guida.

Il design esterno della Puma si distingue per linee scolpite e grintose, mentre l’abitacolo, sorprendentemente spazioso per il segmento, ospita comodamente passeggeri e bagagli. A bordo troviamo il sistema multimediale SYNC con touchscreen centrale, compatibile con i principali sistemi di connettività, senza necessità di adattatori. Non mancano i più recenti ADAS (ovvero i sistemi di assistenza alla guida), sempre presenti per aumentare sicurezza e comfort sia nel traffico urbano che sulle strade extraurbane.

Fino al 31 maggio, la Puma Titanium è disponibile a un prezzo promozionale di 24.200 euro (anziché 25.700 euro) se acquistata tramite finanziamento Ford Credit. Grazie al contributo del Ford Partner, non è richiesto alcun anticipo, rendendo l’accesso alla vettura ancora più semplice.

Il piano IdeaFord prevede 24 rate mensili da 298,79 euro, più 5 euro di spese d’incasso. Al termine, il cliente potrà scegliere se riscattare la vettura versando la maxi-rata finale di 17.419,50 euro, oppure restituirla senza costi aggiuntivi (fino a un massimo di 15.000 km percorsi). Il finanziamento è a TAN 0% e TAEG 1,33%, con costi di gestione pari a 390 euro inclusi nel piano. Incluso per 12 mesi anche il servizio Ford Protect per assistenza stradale, coprendo eventuali guasti meccanici o elettrici. Non sono previste spese aggiuntive per comunicazioni cartacee periodiche.

Con questa nuova formula pensata per il mese di maggio, Ford offre una soluzione flessibile e vantaggiosa per la sua Puma ibrida: chi desidera mettersi al volante di un crossover moderno può farlo con tranquillità, pianificando una spesa vantaggiosa su diversi fronti.