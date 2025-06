Ford Mustang GTD, la belva americana da 800 CV costa più di una Ferrari

La nuova Ford Mustang GTD non è semplicemente una muscle car spinta all’eccesso. È una supercar americana pensata per dominare ogni contesto, pista o strada. Dopo settimane di anticipazioni e dettagli tecnici, mancava solo un’informazione essenziale: il prezzo ufficiale.

Advertisement

Ebbene, la cifra è da capogiro: ben 328.000 dollari per il mercato americano. Si tratta della Mustang più costosa mai realizzata dalla casa dell’Ovale Blu, ma le sue caratteristiche possono anche giustificare questo posizionamento. Sotto il cofano si cela un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri, in grado di erogare ben 815 cavalli e 900 Nm di coppia. Numeri da brivido, capaci di avvicinarla sensibilmente alle performance di una vettura da competizione.

Advertisement

Non a caso, la GTD trae ispirazione diretta dalla Ford Mustang GT3, con cui condivide la vocazione “racing” senza compromessi. Sospensioni posteriori push-rod, albero di trasmissione in fibra di carbonio e cambio automatico doppia frizione a otto rapporti sono solo alcune delle chicche ingegneristiche che rendono questa Mustang un vero mostro da pista, omologato per l’uso stradale.

Non c’è solo brutalità meccanica. Anche l’abitacolo è stato curato nei minimi dettagli, combinando materiali pregiati come Alcantara, fibra di carbonio e inserti in titanio per creare un ambiente raffinato e sportivo al tempo stesso.

Chi desidera rendere ancora più esclusiva la propria GTD potrà optare per diversi pacchetti opzionali. Sono disponibili ulteriori elementi di personalizzazione che rendono questa Mustang già decisamente inaccessibile un autentico gioiello unico. E quindi, ecco pinze freno rosse a 1.500 dollari, un elegante tetto in carbonio a vista per 10.000 dollari e molto altro. Tutto da convertire rigorosamente (a prezzo probabilmente aumentato nel Vecchio Continente) in euro.

Advertisement

Ford ha scelto di giocare in un campionato premium, con un prodotto all’altezza delle rivali europee più blasonate. In Europa, dunque, il prezzo potrebbe sfiorare (o superare) i 525.000 euro per le versioni su misura, una cifra che conferma l’ambizione della GTD di entrare nell’élite delle hypercar da collezione.