Ford, lavoratori a Colonia in rivolta: è il primo sciopero ufficiale in oltre 90 anni di storia

Per la prima volta in quasi un secolo di storia, lo storico stabilimento Ford di Colonia è teatro di uno sciopero ufficiale che supera il livello di semplice protesta simbolica. IG Metall, il potente sindacato tedesco dei metalmeccanici, ha proclamato l’astensione dal lavoro dalle prime ore di mercoledì fino alla fine del turno notturno di giovedì, in risposta al piano di riduzione del personale annunciato dalla dirigenza Ford.

La protesta è motivata dalla decisione del colosso automobilistico americano di tagliare circa 2.900 posti entro il 2027, pari a quasi un quarto della forza lavoro del sito produttivo, che attualmente impiega 11.500 dipendenti.

Secondo IG Metall, la strategia aziendale manca di visione e rischia di compromettere la continuità della presenza Ford in Germania, proprio nel momento in cui lo stabilimento è stato convertito per la produzione di veicoli elettrici. La trasformazione green, infatti, non ha portato i risultati sperati: le vendite delle nuove elettriche restano sotto le attese e la redditività dell’impianto è sotto pressione.

I tagli previsti coinvolgeranno in particolare settori considerati non essenziali per la produzione elettrica, come il centro di sviluppo, il magazzino ricambi e persino la sicurezza interna. Il malcontento tra i lavoratori Ford è profondo: l’80% è iscritto al sindacato e, secondo un recente sondaggio interno, oltre il 93% è favorevole allo sciopero.

Già a marzo e aprile si erano tenute manifestazioni di avvertimento, ma senza risultati concreti. Ora, IG Metall chiede un accordo collettivo sociale, con indennità di uscita dignitose e garanzie economiche in caso di crisi o insolvenza. Il clima è teso anche perché la casa madre americana ha annullato un precedente accordo che la obbligava a farsi carico dei debiti della sede tedesca.

Il presidente del consiglio aziendale Ford Germania, Benjamin Gruschka, ha dichiarato che è giunto il momento per l’azienda di proporre una soluzione globale e sostenibile per i dipendenti. Al momento, però, la direzione non ha ancora commentato ufficialmente lo sciopero.

L’unico altro sciopero nella storia di Ford Colonia risale al 1973, quando centinaia di lavoratori migranti, per lo più di origine turca, inscenarono una protesta non autorizzata, successivamente malamente repressa dalla polizia.