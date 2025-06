Ford, in Italia chi guida un’auto elettrica non vuole più tornare indietro

Lo scetticismo nei confronti delle auto elettriche è sicuramente calato rispetto a qualche anno fa, ma una parte consistente del pubblico continua a guardare con sospetto le vetture a batteria. Allo stesso tempo, crescono le testimonianze di chi, dopo aver provato un’elettrica, se ne è letteralmente innamorato, cambiando radicalmente prospettiva. A parlarne apertamente è Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia, che in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha condiviso riflessioni lucide sullo stato attuale e sul futuro della mobilità sostenibile, con uno sguardo diretto alle strategie del brand dell’Ovale Blu.

Secondo Faltoni, ci troviamo in una fase di transizione particolarmente complessa per l’intero comparto automotive. Per affrontarla con successo, sottolinea la necessità di maggiore chiarezza normativa, ma anche il bisogno urgente di infrastrutture di ricarica più diffuse, incentivi concreti e un’informazione più efficace.

Il contesto italiano, in particolare, è ancora dominato da motorizzazioni tradizionali come benzina, diesel, GPL e ibride, con l’elettrico che fatica a guadagnare terreno, pur segnando segnali incoraggianti. “L’Italia ha ancora una quota ridotta di auto elettriche, ma è tra i mercati con la crescita più rapida,” spiega il dirigente Ford per l’Italia, riferendosi a un aumento delle vendite del 75% nell’ultimo anno.

In vista dello stop ai motori termici previsto per il 2035, Ford ha già messo in moto la propria rivoluzione green. L’azienda ha stanziato 2 miliardi di euro per lo stabilimento di Colonia, in Germania, trasformandolo nel fulcro produttivo delle sue elettriche europee. Oggi la gamma a zero emissioni include modelli come la Ford Capri, Explorer, Mustang Mach-E e la nuovissima Puma Gen-E, evoluzione elettrica del celebre B-SUV. L’obiettivo è quello di provare a rendere l’elettrico alla portata di tutti.

Faltoni insiste su un concetto chiave: “Chiunque provi una vettura elettrica difficilmente torna indietro”. Oltre ai benefici ambientali, le auto elettriche convincono per la silenziosità, l’efficienza e il piacere di guida. Tuttavia, non mancano le sfide: negli ultimi anni, Ford ha registrato un calo nelle immatricolazioni europee, causato anche dall’addio a modelli iconici come Ka, Fiesta e Mondeo. A breve toccherà anche alla Focus, un tempo colonna portante del marchio.