Ford Fiesta tornerà in versione 100% elettrica? Ecco come potrebbe essere

La Ford Fiesta è uscita di scena nel 2023 e presto la stessa sorte toccherà alla Focus, con la produzione che terminerà a novembre. Con sette generazioni all’attivo dal 1976 al 7 luglio 2023, la Fiesta sembrava ormai pronta al pensionamento. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci un futuro per il modello, grazie a una collaborazione con Volkswagen.

Ford Fiesta: ci sarà il ritorno in versione elettrica?

Dal 2020, le due case automobilistiche condividono piattaforme e tecnologie nei segmenti dei pick-up e dei veicoli commerciali. Tra questi i SUV elettrici Ford Explorer e Capri, che condividono la base con le Volkswagen ID.4 e ID.5, pur mantenendo un’identità distinta.

Sulla scia di questa cooperazione, l’ottava generazione della Ford Fiesta potrebbe nascere proprio sulla base della futura Volkswagen ID.2, anticipata dal concept ID.2all svelato nel marzo 2023 e attesa sul mercato per l’autunno 2026. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma secondo indiscrezioni ben fondate, Ford potrebbe svelare i suoi piani già ad agosto 2025, in occasione del 50° anniversario del modello.

Tra i fautori di questa rinascita, anche Martin Sander, ex responsabile dell’elettrico di Ford, oggi a capo delle vendite e del marketing di Volkswagen, che ha lasciato intendere conferme durante un’intervista a Auto Express, in riferimento all’importanza del mercato britannico per la Fiesta fin dagli esordi.

Nell’attesa della nuova generazione, Ford ha puntato sul crescente segmento dei SUV compatti, lanciando la Puma Gen-E: una versione completamente elettrica da 168 CV e 376 km di autonomia, arrivata nelle concessionarie nella primavera 2025. Una mossa mirata a contrastare concorrenti come la Peugeot E-2008.

La Fiesta è stata per anni proposta anche in versione sportiva, con una generazione iniziata nel 1981 con la XR2 da 82 CV e culminata nella potente ST 200 da 215 CV. Anche questa potrebbe proseguire in era elettrica. Volkswagen ha infatti annunciato per il 2027 la ID.2 GTI, da 226 CV: una piattaforma perfetta per una futura Fiesta ad alte prestazioni, degna erede delle “hot hatch” che hanno segnato generazioni.

Infine, con la Focus fuori dai giochi, Ford potrebbe sfruttare la base della futura Golf 9, prevista anche in versione full electric, per dare nuova linfa al segmento delle compatte. E sotto la Fiesta, si profila anche una nuova citycar elettrica basata sulla Volkswagen ID.1, attesa nel 2027, che potrebbe raccogliere l’eredità della Ford Ka e sfidare la futura Renault Twingo E-Tech.