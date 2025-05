Ford, è ora di tornare alle compatte: nel 2026 un crossover ibrido e accessibile

La gamma Ford è pronta ad accogliere un inedito SUV compatto di segmento B, destinato a colmare il vuoto lasciato da modelli storici come Fiesta e Focus, recentemente usciti di scena. Il nuovo crossover sarà un progetto del tutto originale, non un semplice restyling dell’EcoSport, ma un veicolo pensato da zero per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Advertisement

Secondo le indiscrezioni, il nuovo modello Ford sarà costruito su una piattaforma multi-energia, capace di ospitare motori ibridi leggeri (mild hybrid), full hybrid, plug-in e varianti 100% elettriche. Questa soluzione tecnica offrirà grande flessibilità produttiva, permettendo a Ford di adattarsi alle diverse esigenze del pubblico europeo, sempre più attento all’elettrificazione ma non ancora pronto a rinunciare completamente ai motori termici.

Advertisement

Nonostante non siano ancora disponibili immagini ufficiali, i primi render che circolano sul web ipotizzano un design grintoso e moderno, con linee tese e dettagli muscolosi. Tra gli elementi distintivi spiccano fari LED sottili, un’ampia calandra frontale con listelli orizzontali e inserti in plastica a protezione dei paraurti. Le dimensioni potrebbero aggirarsi tra i 4 e i 4,1 metri di lunghezza, posizionandosi leggermente al di sotto della Puma.

L’abitacolo sarà probabilmente condiviso in parte con il crossover, con una dotazione tecnologica di ultima generazione che potrebbe includere quadro strumenti digitale, infotainment avanzato e sistemi ADAS aggiornati.

Il nuovo SUV compatto, necessario proprio dopo l’addio di Fiesta e Focus, verrà assemblato nello stabilimento di Almussafes, in Spagna, già designato da Ford per lo sviluppo di progetti “multi-energia”. Il lancio ufficiale sarebbe previsto nel corso del 2026, con priorità al mercato europeo, dove i SUV urbani rappresentano una fetta importante delle vendite.

Advertisement

Per posizionarsi con successo in un settore altamente competitivo, il futuro B-SUV Ford punterà su un prezzo d’attacco compreso tra i 20.000 e i 24.000 euro, con l’obiettivo di contrastare avversari come Dacia Duster, Renault Captur e Volkswagen T-Cross.