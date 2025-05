Ford Bronco, l’iconico off-road sbarca nel Vecchio Continente

Il nuovo Ford Bronco, simbolo indiscusso dell’off-road a stelle e strisce, è pronto ad attraversare l’Atlantico per approdare ufficialmente nel mercato europeo.

Advertisement

L’Ovale Blu aveva già confermato l’arrivo di questo iconico SUV 4×4, progettato per dominare praticamente ogni tipo di terreno. Il design del nuovo modello rievoca fedelmente quello della prima generazione del 1966, con un’estetica robusta e immediatamente riconoscibile. Il frontale imponente sfoggia la classica griglia a tutta larghezza, fari tondi e il logo “BRONCO” ben visibile, segni distintivi di un’eredità importante. Non mancano dettagli pratici come i passaruota imbullonati in plastica e i trail sights anteriori, utilizzabili come punti di ancoraggio fino a 68 kg.

Advertisement

Il nuovo Bronco, con un prezzo promozionale a partire da 60.900 euro, è equipaggiato con hard top removibile e rivestimento insonorizzante, che assicura un comfort superiore anche durante i tragitti stradali. Il cuore pulsante delle sue capacità fuoristradistiche è il sistema Terrain Management, che permette al conducente di selezionare facilmente la modalità di guida più adatta alle condizioni ambientali.

Sono disponibili due sistemi di trazione integrale, uno elettronico a due velocità che consente il cambio “in marcia” e uno elettromeccanico avanzato, capace di gestire in automatico il passaggio tra 2WD e 4WD. Il differenziale posteriore bloccabile è di serie, mentre sono opzionali il blocco anteriore e la disconnessione automatica della barra stabilizzatrice, essenziali per una trazione massima su fondi impegnativi. Per quanto riguarda i cerchi, la scelta spazia tra le versioni da 17 e 18 pollici, abbinati a pneumatici all-terrain, perfetti sia per la guida su strada che per le avventure fuori pista.

A bordo del Bronco, la tecnologia è al passo coi tempi. Il quadro strumenti digitale da 8 pollici è affiancato da uno schermo touch da 12 pollici con sistema multimediale SYNC 4. Infine, c’è anche una vasta gamma di accessori per l’outdoor, come le tende montabili sul tetto, lateralmente o sul retro, luci supplementari collegate ai Bronco Bolts, e portapacchi specifici per trasportare attrezzatura da campeggio, bici o sci.