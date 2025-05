Finite le Ford Focus ST online: la tendenza europea ha distrutto le hot hatch

La Ford Focus ST è stata eliminata dai listini di vendita praticamente ovunque in Europa, ben prima della fine della produzione prevista per novembre. Dopo essere stata ancora disponibile agli ordini fino a pochi mesi fa, la sportiva compatta è improvvisamente sparita dai listini ufficiali, anche quelli online, con pochissime eccezioni internazionali in cui è selezionabile nel configuratore online di Ford.

Attualmente, la gamma Focus comprende soltanto le versioni con motore Ecoboost tre cilindri da 1.0 litro turbo e sistema mild-hybrid, erogante potenze di 123 o 153 cavalli. Gli allestimenti rimasti sul mercato sono Active X Edition, ST-Line e ST-Line X Edition. Quindi, non la hot hatch molto amata, la ST (e basta).

Ford ha annunciato che tutti i modelli attuali saranno venduti entro i prossimi mesi, mentre la produzione della Focus continua a rallentare gradualmente. La fabbrica di Saarlouis, in Germania, che ha assemblato tutte le Focus prodotte, è ancora in vendita, ma al momento non si è trovato un acquirente. Ford ha confermato l’impegno a mantenere lo stabilimento operativo fino al 2032, se la cessione non dovesse concretizzarsi, con una forza lavoro ridotta a circa 1.000 dipendenti rispetto ai 4.600 precedenti.

Ford ha anche dichiarato che, anche se non sono aperti nuovi ordini di fabbrica per la Focus ST, presso la rete dei concessionari sono disponibili circa poche centinaia di esemplari invenduti in tutto il continente, incluse alcune decine di esemplari della versione speciale ST Edition in Azura Blue.

Non confermando la riapertura degli ordini, la casa americana non esclude la possibilità di nuove offerte in caso di aumento improvviso della domanda o per un’eventuale edizione speciale che segnerebbe l’addio definitivo alla hot hatch.

La scomparsa della Focus ST riflette comunque un trend più ampio. Le tradizionali hot hatch di massa (compatte o più grandi) stanno quasi scomparendo dal mercato europeo. Il passaggio verso SUV più redditizi, le normative ambientali più stringenti e l’orientamento verso veicoli elettrificati stanno cambiando drasticamente il panorama delle sportive compatte.

Le hot hatch rimaste sono spesso molto costose o prodotte in quantità limitate, come la Volkswagen Golf GTI o la Toyota GR Yaris. Anche la sorella più piccola della Focus ST, la Puma ST, ha visto la sospensione del suo motore 1.5 da 197 CV con cambio manuale, lasciando solo una versione mild-hybrid da 1.0 litro e 158 CV con cambio automatico, praticamente unica sportiva ST ancora disponibile.

Ford però conferma che le sue vetture ad alte prestazioni hanno un futuro, spinto dalla passione per discipline come Formula 1, Dakar e il Campionato del Mondo Rally. Come dichiarato dal direttore del design Amko Leenarts: “Non possiamo permetterci di abbandonare questo segmento, altrimenti stiamo sbagliando i nostri investimenti. Il futuro delle performance passerà sempre dalle nostre linee di produzione globali”.