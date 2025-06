Ferragamo “veste” Porsche per i 40 anni del brand in Italia

Per il quarantesimo anniversario di Porsche Italia, nasce una collaborazione d’eccellenza tra due icone del Made in Italy e del design internazionale, appunto la Casa tedesca e Ferragamo. Il risultato è il più eccezionale e anche il più apprezzabile. Due auto in edizione limitata, destinate esclusivamente al mercato italiano.

Ecco quindi che nascono una 911 Carrera 4 GTS e una Taycan 4S molto speciali, entrambe impreziosite da finiture sartoriali e dettagli unici firmati Porsche Exclusive Manufaktur in sinergia con la storica maison fiorentina.

Il cuore estetico del progetto è la speciale tinta “Blusogno”, un profondo blu intenso che richiama l’universo onirico e cambia sfumatura sotto la luce, virando verso toni violacei. Già utilizzata nella collezione prêt-à-porter Ferragamo e per l’iconica Hug Bag, questa nuance regala alle Porsche prescelte un’eleganza senza tempo. A completare l’impatto visivo, linee bianche sottili esaltano le forme aerodinamiche della carrozzeria, mentre i cerchi verniciati Blusogno con dettagli a mano e stemma Porsche con accenti rossi rendono omaggio alla palette cromatica Ferragamo.

Gli interni, neanche a dirlo, sono un manifesto di artigianalità e cura sartoriale. Sedili arricchiti da profili bianchi, inserti in legno pregiato di paldao, e pelle “Blusogno” utilizzata su volante, consolle centrale, portadocumenti e portachiavi. Non manca un esclusivo telo copri-auto coordinato, a completare l’esperienza di possesso di un oggetto di lusso.

Leonardo Ferragamo, presidente dell’azienda di moda, ha sottolineato come l’intento fosse “aggiungere pochi tocchi eleganti, senza stravolgere un’auto già perfetta”, celebrando la sobrietà come valore estetico. Anche Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, ha esaltato la sintonia tra i due marchi, uniti dalla ricerca dell’eccellenza, dalla cura dei materiali e da una comune vocazione per il design raffinato.

Questa edizione speciale servita a bordo di queste Porsche davvero esclusive rappresenta un esempio concreto di incontro tra alta moda e mondo dell’automobile. È qui che si esprime un nuovo linguaggio del lusso che unisce tradizione, innovazione e stile.