Ex designer Jaguar ripropone una leggenda: ecco la Mini sportiva in edizione limitata

Lanciata nel 1959, la Mini originale si è rapidamente affermata come una delle icone più rappresentative dell’automobilismo britannico. In oltre quattro decenni di produzione, questa compatta leggenda su quattro ruote ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare, conquistando il cuore del pubblico grazie anche alle sue apparizioni cinematografiche, diventando celebre anche in TV come fedele compagna di Mr. Bean. Come dimenticare il verde accesso della Mini del comico inglese.

Nonostante i molti anni passati, la Mini ha mantenuto praticamente intatto il suo design originale, passando dalla Morris Mini-Minor alla Rover Mini senza mai perdere il suo inconfondibile fascino. Oggi, questo spirito senza tempo viene reinterpretato dallo studio Callum, fondato dal celebre designer Ian Callum, già autore di capolavori firmati Jaguar come F-Type, F-Pace e I-Pace.

Il risultato raggiunto è così la Wood & Pickett Mini by Callum, una reinterpretazione restomod basata su una Mini Mk5 Sportspack completamente restaurata dal celebre preparatore britannico Wood & Pickett.

L’auto sfoggia un’estetica decisamente più grintosa, con passaruota maggiorati, minigonne laterali e una nuova firma luminosa che aggiorna il look pur mantenendo la riconoscibilità della linea Mini. Gli interni sono stati completamente rivisitati: il cruscotto è stato ridisegnato da zero e include un display digitale compatibile con Apple CarPlay, mentre i quadranti analogici richiamano con stile gli anni Settanta. I sedili sportivi con rivestimento a quadri aggiungono un ulteriore tocco vintage-tech.

Sotto il cofano pulsa un motore da 1.3 litri, elaborato con una messa a punto Stage 3 per erogare 110 cavalli, abbinato a un cambio modificato e a un impianto di scarico ad alte prestazioni. Completano il pacchetto sospensioni sportive dedicate, freni a disco da 8,4″ e cerchi esclusivi.

Il primo esemplare sarà consegnato al collezionista David Gandy. Ogni unità sarà costruita artigianalmente nel Regno Unito, in edizione limitata, con un prezzo base di 75.000 sterline. Un bel salto rispetto alle 496 sterline del 1959, ma l’essenza resta la stessa. Tutta eleganza urbana con uno spirito ribelle.