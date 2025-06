Eni e BMW Italia uniscono le forze: biocarburanti e ricarica elettrica al centro

Eni e BMW Italia hanno ufficializzato la firma di una Lettera di Intenti finalizzata allo sviluppo congiunto di soluzioni per favorire la transizione ecologica nel comparto dei trasporti su gomma. L’accordo segna una collaborazione strategica che punta a conciliare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e nuove esigenze nel campo della mobilità.

Il cuore dell’intesa è rappresentato dall’integrazione dei biocarburanti avanzati, in particolare l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), prodotto da Enilive utilizzando esclusivamente materie prime rinnovabili al 100%. Questo carburante, già disponibile sul mercato, consente una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e può essere utilizzato nei motori diesel compatibili attraverso la rete distributiva esistente.

La cooperazione Eni-BMW si inserisce in un contesto di trasformazione profonda del settore automobilistico ed energetico, fortemente influenzato dagli obiettivi europei in materia di riduzione dell’impronta carbonica. Sono tre i pilastri su cui si sviluppa l’accordo: promozione di una mobilità low-carbon, basata sulla neutralità tecnologica e sulla complementarità tra soluzioni elettriche e carburanti alternativi; espansione della rete di rifornimento elettrico, in particolare tramite Plenitude On The Road, individuando nuove aree per installare hub di ricarica destinati ai clienti BMW; sperimentazione dell’HVO sui motori diesel BMW, con l’obiettivo di valutarne benefici e diffusione su larga scala.

L’accordo prevede anche iniziative congiunte di marketing, sensibilizzazione ambientale e sviluppo infrastrutturale, consolidando la cooperazione tra BMW Italia, Enilive e Plenitude.

Claudio Descalzi, CEO di Eni, ha sottolineato come la sinergia tra attori energetici e automotive rappresenti un modello vincente per affrontare la sfida della decarbonizzazione: “Mettere in comune know-how e tecnologie è l’unica strada per costruire un sistema di mobilità realmente sostenibile.”

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia, ha ribadito la visione del marchio tedesco: “Siamo favorevoli a tutte le soluzioni efficienti per abbattere le emissioni. L’HVO puro può rappresentare una svolta immediata, anche per il nostro parco circolante, riducendo fino al 90% i gas serra. E siamo pronti da tempo per questa sfida.”