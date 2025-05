Dopo l’addio alla BMW X4 termica, nel 2026 debutta la iX4 elettrica

BMW compie un passo deciso verso l’elettrificazione totale della sua gamma. Dopo oltre un decennio di onorato servizio, la BMW X4 con motore a combustione uscirà di scena entro il 2025, senza lasciare spazio a un’erede con alimentazione tradizionale. Il futuro del modello si chiamerà BMW iX4 e segnerà l’inizio di una nuova era nel segmento dei SUV coupé di medie dimensioni.

La iX4 rappresenterà un profondo rinnovamento, non solo dal punto di vista meccanico ma anche estetico e tecnologico. Le linee saranno più affilate e muscolari, con una lunghezza di circa 4,80 metri, in grado di trasmettere un’identità più moderna e aggressiva rispetto all’attuale generazione X4 (la G02). Il modello tradizionale, alla conferma della sua uscita di scena non aveva suscitato partiolari clamori. Ma le novità, si spera, rinvigoriranno il SUV BMW.

Sotto la carrozzeria, invece, tutto cambierà radicalmente. Il nuovo modello sarà infatti sviluppato sulla piattaforma Neue Klasse, un’architettura realizzata ad hoc per veicoli completamente elettrici. Addio quindi a versioni ibride o con motore termico. La iX4, infatti, sarà 100% elettrica e integrerà batterie cilindriche di sesta generazione, capaci di offrire autonomie più elevate e tempi di ricarica nettamente più rapidi rispetto agli attuali standard.

Anche gli interni saranno completamente rinnovati, in linea con la filosofia digitale del futuro BMW. E quindi, cruscotto full digital, head-up display avanzato integrato nel parabrezza e un grande touchscreen centrale garantiranno un’interfaccia utente all’avanguardia e un’esperienza di guida hi-tech.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma iX4 potrebbe debuttare con due configurazioni principali: la versione xDrive40 da 340 CV e l’allestimento sportivo M50 da 544 CV, che promette prestazioni elevate nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Chi è ancora interessato a un SUV coupé con motore termico potrà optare per l’attuale BMW X4 fino al 2025 oppure valutare alternative come BMW X6 o BMW X3, ancora disponibili in versione ibrida plug-in, pare, per un periodo limitato.