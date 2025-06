DeLorean: prenotazioni aperte per la nuova Alpha5, ma si paga in criptovalute

Il nome DeLorean evoca immediatamente l’immagine della DMC-12, diventata un’icona grazie a Ritorno al Futuro. Ma oggi il brand cerca di scrivere un nuovo capitolo, questa volta tutto elettrico. Il progetto si chiama Alpha5 EV e nasce dalla collaborazione con Italdesign. Presentata nel 2022, la coupé avrebbe già dovuto fare il suo debutto su strada, ma a rallentare il percorso ci hanno pensato ritardi produttivi e alcune controversie legali tra la nuova DeLorean Motor Company e gli eredi di John DeLorean.

DeLorean Alpha5: l’auto del futuro si prenota con le criptovalute

Nonostante gli intoppi, l’azienda sta procedendo lo sviluppo del modello e ha aperto ufficialmente le prenotazioni. Tuttavia, non si pagherà con bonifici o carte di credito, bensì in criptovalute. Per riservare un esemplare, gli interessati devono acquistare un “Build Slot NFT” al prezzo di 2.500 dollari, da versare in USDC, una stablecoin ancorata al dollaro. Il token rappresenta un posto nella produzione, ma l’assegnazione è casuale, quindi arrivare per primi non garantisce una priorità.

La nuova Alpha5 sarà costruita in soli 4.000 esemplari. Per accedere alla prenotazione bisogna registrarsi sul portale DeLorean Marketplace e collegare un portafoglio digitale compatibile, dove conservare l’NFT. Il token può essere rivenduto qualora l’acquirente cambiasse idea, anche se non è previsto alcun rimborso diretto, e tutte le transazioni devono avvenire all’interno del marketplace ufficiale per evitare truffe o problemi di validità. Il prezzo finale dell’auto non è stato ancora annunciato, così come la data di produzione. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, si parla di una cifra vicina ai 125.000 dollari.

Sul fronte tecnico, la nuova Alpha5 promette un accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, velocità massima limitata a 240 km/h e un’autonomia di circa 482 km secondo il ciclo EPA, grazie a una batteria superiore ai 100 kWh. Le dimensioni la collocano nel segmento delle GT sportive. La nuova DeLorean misura quasi 5 metri di lunghezza, oltre 2 di larghezza e 1,37 di altezza a porte chiuse, naturalmente, visto che mantiene le iconiche ali di gabbiano. Ad oggi, sono già state registrate oltre 600 prenotazioni.