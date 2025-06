Dalle piste alla strada: Mercedes trasforma vecchi pneumatici in pelle di lusso sostenibile

Mercedes sta ridefinendo il concetto di sostenibilità nel settore automotive con un progetto rivoluzionario. Si tratta di trasformare pneumatici usurati da competizione in un sofisticato materiale alternativo alla pelle naturale.

Questa soluzione innovativa, denominata Labfiber Biotech Leather Alternative, nasce dalla collaborazione tra la casa automobilistica tedesca e la start-up americana Modern Meadow, specializzata in materiali bio-based. Svelato come highlight nella concept car Mercedes-AMG GT XX, il Labfiber promette di portare il DNA del motorsport fin dentro l’abitacolo delle auto stradali, mantenendo allo stesso tempo un approccio ecologico e tecnologicamente avanzato.

Il processo produttivo parte dalla frantumazione degli pneumatici GT3 dismessi, i quali vengono ridotti in granuli. Questi vengono poi combinati con biometano derivato da residui agricoli per generare olio di pirolisi, base per creare microfibre plastiche. Successivamente, queste microfibre vengono trattate con proteine vegetali e polimeri naturali, dando vita a un tessuto che simula perfettamente la texture, l’aspetto e le proprietà della pelle bovina.

A differenza della finta pelle tradizionale, Labfiber è in grado di replicare il processo di concia classica, offrendo un risultato sorprendentemente autentico. Secondo i tecnici di Mercedes, da ogni pneumatico si possono ottenere circa quattro metri quadrati di materiale.

Durante la presentazione della AMG GT XX, è stato possibile toccare con mano alcuni campioni: il risultato è un materiale versatile, personalizzabile in colori, texture e finiture, capace di emulare nabuk, pelle fiore o scamosciata.

Oltre all’estetica, inoltre, Labfiber offre vantaggi funzionali notevoli. Questa pelle Mercedes è impermeabile, resiste al calore ed è due volte più durevole della pelle animale. Nonostante il processo di trasformazione richieda diverse fasi chimiche complesse, i tempi di produzione risultano comparabili con quelli della lavorazione della pelle tradizionale.

Al momento, non è stata ancora fissata una data ufficiale per l’introduzione su larga scala, ma è probabile che Labfiber debutterà con la versione di produzione della AMG GT XX, attesa nel 2025.