Dalla pista ai pochissimi esclusivi garage per lei, svelata l’Aston Martin Valkyrie LM

La casa automobilistica britannica Aston Martin ha tolto i veli a un’autentica meraviglia ingegneristica con tutto quello che serve direttamente dalla pista. Parliamo della Valkyrie LM, un’edizione super limitata pensata per un’élite di soli dieci fortunati clienti in tutto il mondo.

La sigla parla chiaro. Questa hypercar estrema, sviluppata con lo sguardo rivolto al mondo delle competizioni endurance e in particolare alla 24 Ore di Le Mans, è la massima espressione della filosofia “race car for the track”. La Valkyrie LM rappresenta una sintesi perfetta tra pista e performance pura, grazie a un cuore meccanico senza compromessi.

Il celebre V12 aspirato da 6,5 litri, frutto della collaborazione con Cosworth, è stato liberato da qualsiasi vincolo regolamentare FIA. Il risultato non può essere che una meccanica esasperata capace di raggiungere livelli di potenza e risposta mai visti prima su una vettura destinata a usi esclusivamente privati in circuito. A completare il powertrain troviamo un cambio sequenziale a sette rapporti, gestito da paddle al volante per un’esperienza di guida totalizzante.

Il telaio in monoscocca di fibra di carbonio di questa Aston Martin Valkyrie, derivato direttamente dal modello da competizione, garantisce estrema leggerezza e rigidità strutturale, mentre il raffinato sistema di sospensioni pushrod con ammortizzatori regolabili offre una precisione chirurgica nei cambi di direzione.

Tra le particolarità più affascinanti di questa edizione LM della Valkyrie vi è la completa assenza di vincoli sportivi. Non c’è nessuna limitazione elettronica e i pneumatici slick Pirelli sono sviluppati ad hoc. Tutto è pensato per massimizzare le prestazioni in pista, sfruttando carburanti commerciali senza compromessi.

L’abitacolo, in perfetto stile racing, è equipaggiato con un sedile monoscocca in carbonio, cinture a sei punti omologate FIA e un moderno display digitale con indicatori di cambiata, offrendo al pilota un controllo intuitivo anche nelle fasi più adrenaliniche. Ma non è tutto. Aston Martin ha creato un programma esclusivo di assistenza per i proprietari, che include trasporto personalizzato, supporto tecnico in pista, coaching professionale e analisi dati telemetrici. Un servizio su misura che valorizza ancora di più il prestigio di questa vettura.

Le prime consegne sono previste per la primavera del 2026, seguite da un esclusivo evento celebrativo presso il quartier generale di Gaydon. Il prezzo sarebbe ancora top secret, ma ci si aspetta un listino ben superiore ai 4,5 milioni di euro della versione stradale standard.