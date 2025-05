Dacia ti aiuta anche a organizzare il bagagliaio con la sua app in realtà aumentata

Addio ai rompicapo da valigia e ai giochi di incastri nel vano posteriore dell’auto. Dacia ha appena lanciato una nuova funzione in realtà aumentata che cambia il modo di caricare il bagagliaio.

Si chiama Boot Organiser, ed è l’ultima innovazione integrata all’interno dell’app Dacia AR, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. Il tutto, per rendere semplice e intuitivo un compito che, specie per chi viaggia spesso o trasporta oggetti ingombranti, può diventare frustrante. L’app, infatti, aiuta a ottimizzare lo spazio nel portabagagli, indicando all’utente dove posizionare ogni singolo oggetto.

Grazie alla realtà aumentata, è possibile visualizzare sullo schermo dello smartphone una simulazione realistica del baule della propria Dacia, completa di istruzioni su come sistemare valigie, attrezzature sportive, sacchi a pelo, tavole da surf e persino sci.

Il sistema è già dotato di preset tematici pensati per diverse esigenze, tra cui scenari come “campeggio”, “trasloco” o “vacanze in famiglia”, ma offre anche la possibilità di aggiungere manualmente oggetti non presenti nella lista predefinita. Il risultato offerto dall’app Dacia è un’assistenza personalizzata che trasforma lo smartphone in un vero e proprio assistente da carico intelligente.

Questa novità si inserisce all’interno di un più ampio percorso intrapreso da Dacia, da sempre sinonimo di praticità e razionalità, che mira a potenziare la digital experience degli automobilisti.

Oltre al Boot Organiser, un altro esempio tangibile è l’app Dacia Travel Companion, progettata per migliorare la qualità dei viaggi su strada. Questa applicazione propone soste consigliate, tiene sotto controllo i livelli di attenzione del guidatore, analizzando espressioni facciali e cicli del sonno, e si integra perfettamente con sistemi di navigazione come Google Maps, Waze e Apple Maps.

Il futuro della mobilità secondo Dacia passa attraverso un ecosistema digitale completo, dove lo smartphone diventa un vero e proprio hub personale da cui gestire tutte le funzioni del veicolo con un solo account.