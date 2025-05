Dacia Spring: ecco come cambierà la nuova elettrica in arrivo

La seconda generazione della Dacia Spring si prepara a debuttare nel 2027, ma il primo assaggio è già arrivato. Lo scorso febbraio Denis Le Vot, CEO del marchio rumeno, ha svelato uno schizzo preliminare sui social, annunciando anche un prezzo di lancio inferiore ai 18.000 euro. Sarà costruita in Slovenia su base Twingo, una scelta strategica per tornare competitivi e ottenere nuovamente i bonus statali, fondamentali per il successo commerciale.

Dacia Spring: la nuova generazione arriverà nel 2027, con prezzo sotto i 18.000 euro

Il 2024 è stato un anno difficile per la Spring. Penalizzata dalla produzione in Cina, le vendite in Francia sono crollate dell’83%, con appena 5.144 unità immatricolate, ben lontane dalle cifre di rivali come la Peugeot e-208 o la Fiat 500e. Consapevole delle difficoltà, Dacia guarda già al futuro. La nuova Spring adotterà la piattaforma della prossima Renault Twingo elettrica, pur mantenendo una propria identità stilistica.

La produzione avverrà nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, puntando su una struttura semplificata per contenere i costi. La futura Spring proporrà un’autonomia attorno ai 200 km, ritenuta più che sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, senza la necessità di batterie ingombranti o costose.

Dal punto di vista estetico, il design sarà completamente rinnovato. Ispirata al linguaggio stilistico delle nuove Duster e Bigster, la Spring adotterà forme più robuste, passaruota generosi e dettagli come il motivo triangolare sulle portiere, già visto sul concept Manifesto. Non mancherà il tetto flottante, che permetterà livree bicolore, aggiungendo un tocco di personalità.

Per quanto riguarda il prezzo, Le Vot ha sottolineato che la nuova Spring si collocherà al di sotto dei 18.000 euro, rendendola una delle proposte più accessibili nel segmento A delle citycar elettriche. Una mossa per anticipare concorrenti come Citroën ë-C3, Volkswagen ID.1 e la futura Twingo elettrica, tutte destinate a muoversi su fasce di prezzo più alte.