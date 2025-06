Dacia Sandero Stepway, la promo di giugno da 89 euro al mese

La Dacia Sandero Stepway rappresenta l’interpretazione più versatile del segmento B del marchio romeno di proprietà Renault, costruita sulla piattaforma modulare CMF-B, appunto, del gruppo Renault-Nissan. Con uno spirito da SUV compatto e una forte vocazione cittadina, la Stepway abbina certamente uno stile dinamico, l’efficienza nei consumi e un’interessante offerta commerciale. Tutti elementi che l’hanno resa già un grande successo.

Per la Sandero Stepway, inoltre, è attiva fino al 30 giugno 2025 un’interessante offerta. Grazie alla promozione in corso, è possibile mettersi al volante della Sandero Stepway Expression 1.0 TCe Eco-G con un anticipo di 4.960 euro, seguito da 36 rate mensili da 89 euro. Al termine del contratto, dopo tre anni, il cliente può decidere se versare una maxirata finale da 10.773 euro o restituire il veicolo senza ulteriori obblighi.

Con una lunghezza di 4.099 mm, la Sandero Stepway si dimostra agile nel traffico urbano, ma non rinuncia a un look muscoloso e robusto. Il frontale è caratterizzato da un cofano rialzato, luci diurne a LED e la nuova firma visiva del brand. Lateralmente spiccano protezione passaruota in plastica e una linea del tetto alta, che conferisce alla vettura un profilo crossover deciso.

Il propulsore protagonista dell’offerta è il 1.0 TCe Eco-G bifuel benzina/GPL, capace di coniugare risparmio ed efficienza. Secondo il ciclo WLTP, i consumi si attestano su 7,4 l/100 km, con emissioni di CO₂ comprese tra 114 e 115 g/km. Interni funzionali e dotazione completa

Gli interni della Sandero Stepway offrono una plancia ordinata con cruscotto analogico e, nelle versioni più accessoriate, un display touchscreen da 8 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay tramite connessione via cavo. Il climatizzatore manuale è regolabile tramite comandi fisici intuitivi, mentre la capacità del bagagliaio raggiunge i 328 litri, ideale per la spesa o brevi viaggi.

La versione Expression, oggetto della promozione, include numerose dotazioni: fari “Y-Shape” a LED, sensori di parcheggio posteriori, volante in pelle Tep regolabile in altezza e profondità, selleria dedicata, rivestimenti in tessuto sulla plancia, limitatori e regolatori di velocità con avviso acustico e molto altro.