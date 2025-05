Dacia Bigster, arriva la versione GPL: ecco quanto costa in Italia

Come avevamo annunciato poche settimane fa, questa versione della Dacia Bigster promette di dominare le vendite. Sicuramente in Italia, dove il GPL è molto apprezzato dagli automobilisti grazie al suo basso costo. Il listino della gamma, quindi, Bigster si arricchisce: la variante GPL è finalmente ordinabile e il prezzo la rende ancora più appetibile.

Dacia Bigster GPL ora disponibile per l’ordine in Italia: ecco quanto costa

Con un listino che parte da 24.800 euro, la Dacia Bigster Mild Hybrid G-140 rappresenta una soluzione intelligente che combina i vantaggi economici del GPL con i benefici dell’elettrificazione leggera. Il cuore pulsante è un motore 3 cilindri turbo da 1.2 litri bifuel, supportato da un sistema mild hybrid a 48 volt.

L’alimentazione a GPL garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 del 10% rispetto alle motorizzazioni benzina tradizionali non elettrificate. Ma il vero asso nella manica è l’autonomia: grazie alla doppia alimentazione, questo SUV può percorrere fino a 1.450 chilometri, sfruttando 50 litri di GPL e altrettanti di benzina.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è la posizione del serbatoio GPL, collocato sotto il bagagliaio senza compromettere lo spazio di carico (di 609 litri): un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano, specialmente per le famiglie o per chi utilizza il veicolo per fare lunghi viaggi.

La mossa strategica del costruttore rumeno è stata quella di proporre la versione GPL allo stesso prezzo della corrispondente benzina mild hybrid. Questo fattore, unita ai vantaggi economici del GPL, potrebbe trasformare la Bigster in un fenomeno commerciale nel nostro mercato, dove l’alimentazione a gas ha sempre riscosso grande successo.

Poche settimane fa la casa automobilistica aveva annunciato che questo modello (in tutte le sue versioni) aveva già registrato più di 10.000 ordini. Con l’arrivo di questa nuova variante, sicuramente le vendite schizzeranno alle stelle.