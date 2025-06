Cupra, tutte le proposte e le offerte estive per i modelli ibridi

Cupra alza l’asticella nel mondo dell’elettrificazione con la sua rinnovata gamma e-Hybrid, che porta sportività e mobilità sostenibile su tutti i modelli termici del marchio. Dalla Leon alla nuovissima Terramar, passando per la best-seller Formentor, l’intera linea si arricchisce con versioni plug-in hybrid altamente efficienti, pensate per garantire prestazioni brillanti e una reale fruibilità in modalità 100% elettrica.

Advertisement

Il cuore tecnologico del sistema è il nuovo propulsore 1.5 TSI a benzina, proposto in due varianti da 150 o 177 cavalli, abbinato a un motore elettrico da 116 CV. Il tutto è gestito da un sofisticato cambio automatico DSG a 6 rapporti, che offre una guida fluida e reattiva.

Advertisement

Le potenze complessive sui modelli Cupra salgono a 204 o 272 CV nelle versioni VZ, perfette per chi cerca il giusto equilibrio tra dinamicità e risparmio. Il punto di forza si rivela l’autonomia in modalità elettrica, con fino a 125 km a zero emissioni, grazie alla nuova batteria da 19,7 kWh, costruita con celle NMC (nichel-manganese-cobalto). Una vera rivoluzione rispetto alla precedente generazione 1.4 TSI, che si ferma ben al di sotto di questi numeri.

La ricarica è altrettanto versatile. La gamma ibrida Cupra, in corrente continua a 50 kW, passa dal 10 all’80% in appena 26 minuti, mentre in AC a 11 kW si completa un ciclo 0-100% in circa 2 ore e mezza.

Cupra offre anche piani finanziari flessibili su tutta la linea e-Hybrid. La Leon berlina parte da 185 euro al mese (con anticipo 7.600 euro), la Terramar da 295 euro mensili (con anticipo di 8.000 euro), mentre la Formentor, nella versione da 204 CV, è proposta in formula zero anticipo a 395 euro al mese per 35 mesi. Tutti i contratti includono 30.000 km di percorrenza nel periodo.

Advertisement

La gamma del marchio interno al gruppo Volkswagen risulta trasversale proprio perché spazia dalla Leon Sportstourer per le famiglie, al crossover Formentor fino al SUV di segmento C Terramar.