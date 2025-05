Cupra Raval, il debutto solo nel 2026: prezzo competitivo e oltre 400 km di autonomia

La Cupra Raval, la nuova city car 100% elettrica del marchio sportivo spagnolo, farà la sua prima apparizione ufficiale al Salone di Monaco, in programma dal 9 al 14 settembre. Tuttavia, nonostante l’attesa presentazione, la produzione in serie presso l’impianto di Martorell non inizierà prima del 2026, determinando così un inevitabile posticipo anche per il lancio commerciale, inizialmente previsto entro la fine del 2025.

La Raval rappresenta un tassello chiave nella strategia di elettrificazione urbana di Cupra, configurandosi come modello d’ingresso alla gamma elettrica del brand. Con una lunghezza di circa quattro metri e un prezzo stimato intorno ai 25.000 euro, si propone come un’opzione accessibile e competitiva nel segmento delle compatte elettriche.

La sua stretta parentela tecnica con la futura Volkswagen ID.2all fa presupporre un destino simile anche per quest’ultima, con un possibile rinvio del debutto commerciale. Basata sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, la Cupra Raval è il primo esemplare di quella che sarà la “Electric Urban Car Family”, pensata per le esigenze della mobilità cittadina del futuro.

Il modello offrirà due opzioni di batteria, entrambe sviluppate con tecnologia cell-to-pack: una versione base da 38 kWh con celle LFP e una più performante da 56 kWh con celle NMC, capace di offrire un’autonomia stimata intorno ai 440 chilometri. A spingerla sarà un propulsore elettrico da 166 kW, che promette ottime performance per il segmento.

Nel frattempo, a Martorell sono già cominciati i lavori di pre-assemblaggio dei pacchi batteria, in parallelo con la realizzazione del nuovo impianto di assemblaggio, un’infrastruttura da 300 milioni di euro progettata per produrre fino a 300.000 sistemi di batterie all’anno. Questa struttura servirà non solo la Raval, ma anche altri modelli basati sulla stessa architettura, come la ID.2all.

Sempre nello stabilimento spagnolo, sono in fase di avvio le prime produzioni delle parti di carrozzeria, realizzate grazie alla nuova pressa PXL ad alta velocità, che garantirà un output produttivo efficiente e di qualità. Quando arriverà la Raval, vedremo come Cupra riuscirà a ridefinire il concetto di auto elettrica urbana, proponendo accessibilità, design e prestazioni in un modello che potrebbe essere uno dei più interessanti della nuova mobilità europea.