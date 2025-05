Cupra Nights, musica e test drive serali per i nuovi modelli ibridi ed elettrici

Tornano le attesissime Cupra Nights, appuntamenti serali a porte aperte che si riconfermano tra gli eventi più suggestivi e coinvolgenti dedicati al mondo dell’automotive elettrificato. Dopo il grande riscontro delle edizioni autunnali e primaverili, i Cupra Garage (come sono chiamati i concessionari del brand) sparsi sul territorio italiano sono pronti a riaccendere i riflettori su un’esperienza sensoriale che unisce tecnologia, emozione e mobilità del futuro.

Advertisement

Il 2025 si preannuncia come un anno spartiacque per Cupra, che completa l’evoluzione della propria gamma con modelli ad alte prestazioni alimentati da propulsori elettrici e ibridi plug-in. Protagoniste indiscusse delle serate saranno le nuove Cupra Leon e Formentor, affiancate da Terramar, Born e Tavascan, vere e proprie icone di un nuovo modo di vivere l’auto sostenibile, potente e con personalità.

Advertisement

I modelli plug-in hybrid come Formentor, Leon e Leon Sportstourer integrano la propulsione elettrica con la solidità del motore termico, questo sempre del Gruppo Volkswagen. Il sistema 1.5 e-HYBRID è disponibile con potenze da 204 e 272 cavalli e garantisce oltre 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Tra i modelli full electric, a catturare l’attenzione sono la grintosa CUPRA Born e l’innovativo SUV Tavascan, disponibile nelle versioni Endurance (fino a 569 km di autonomia) e VZ (fino a 521 km). I tempi di ricarica rapidi, da 10 a 100 km in soli 7 minuti, testimoniano l’eccellenza tecnologica raggiunta dal marchio.

Durante le Cupra Nights, i partecipanti potranno prenotare test drive, ammirare i veicoli in anteprima e immergersi in un’atmosfera esclusiva con DJ set e aperitivi, pensati per coinvolgere i membri della comunità di appassionati e curiosi del brand. A dare il via alle serate è la nuova campagna pubblicitaria con protagonista la CUPRA Formentor e-HYBRID 204 CV, il cui claim provocatorio “Dimenticati di fare carburante” comunica in modo inequivocabile l’efficienza del powertrain ibrido, capace di percorrere fino a 860 km con emissioni minime e consumi ridotti.