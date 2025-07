Cupra Formentor, tutti gli aggiornamenti che vedremo nel restyling del 2026

La Cupra Formentor, fiore all’occhiello del brand spagnolo e protagonista indiscussa nel mercato dei crossover sportivi, si prepara a una nuova fase della sua carriera. Un restyling programmato nei prossimi due anni rappresenterà l’ultimo aggiornamento significativo della generazione attuale, prima che il modello venga completamente elettrificato entro il 2030.

Senza rivoluzionarne l’identità estetica, il facelift punterà a perfezionare un design già affermato, valorizzando l’appeal del modello con ritocchi mirati sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo. L’obiettivo è quello di mantenere la Formentor tra le preferenze di un pubblico attento al dettaglio, consolidandone la presenza in un segmento che è sempre più competitivo.

Oltre all’aspetto visivo, l’evoluzione più interessante sulla Formentor 2026 arriverà dal lato tecnico e meccanico. Al centro dell’aggiornamento c’è l’introduzione di un inedito sistema ibrido che, secondo le indiscrezioni, sarà condiviso con la futura Volkswagen T-Roc. Si tratta di un’architettura che abbina il motore 1.5 TSI a una batteria da circa 2 kWh, accoppiata a un cambio automatico tradizionale, rinunciando così all’eCVT tipico delle ibride Toyota. Una scelta che potrebbe attirare gli automobilisti in cerca di una guida più coinvolgente e meno artificiale.

Ma c’è un dettaglio che sta facendo sognare gli appassionati. Durante i recenti test su strada in Spagna, alcuni prototipi della Formentor restyling sono stati immortalati con due terminali di scarico posteriori in bella vista. La loro forma richiama chiaramente quella della versione VZ5, celebre per il poderoso motore cinque cilindri, apprezzato per le prestazioni e il sound davvero emozionante.

Anche se nulla è stato ancora confermato, l’ipotesi che Cupra stia valutando il ritorno di una versione ad alte prestazioni alimenta l’interesse e fa sognare i puristi del genere. La speranza, come sempre, è l’ultima a morire. In generale, però, prima del cambio netto di rotta, tra nuove motorizzazioni ibride, design affinato e suggestioni, la Formentor si prepara a una nuova giovinezza, in attesa della svolta elettrica definitiva.