Cupra Formentor, le versioni speciali Dark Night e Dark Stone per l’Italia

Il Cupra Formentor, SUV coupé dall’anima sportiva e dal design decisamente ricercato, come ormai ci ha abituati il brand interno al gruppo Volkswagen (dentro il mondo SEAT), si rinnova con l’introduzione di due inedite edizioni a tiratura limitata, denominate Dark Night e Dark Stone.

Progettate appositamente per il mercato italiano, queste configurazioni esclusive rappresentano un importante tassello nella strategia di rafforzamento dell’identità del brand, a un anno dal debutto dell’attuale generazione del modello. Le due nuove versioni della Cupra Formentor non solo ampliano la gamma, ma offrono un mix ben calibrato di prestazioni, efficienza e contenuti premium, pensati per un pubblico attento allo stile e alla tecnologia.

La Cupra Formentor Dark Night parte da un prezzo di 44.750 euro nella versione con motore 2.0 TDI da 150 CV e cambio automatico DSG, mentre l’alternativa ibrida plug-in da 204 CV arriva a 49.500 euro. La Dark Stone, invece, parte da 45.750 euro, raggiungendo 50.500 euro nella configurazione più potente.

Entrambe le varianti offrono una doppia alimentazione, permettendo di scegliere tra il diesel e l’efficienza della propulsione ibrida ricaricabile, in grado di percorrere fino a 125 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP. Un’autonomia che pone il Formentor tra i modelli più interessanti della categoria sul piano della sostenibilità urbana.

Le versioni speciali della Formentor si distinguono per una dotazione completa e raffinata, che comprende cerchi in lega da 19” nero opaco, fari LED Matrix, sospensioni adattive DCC e sedili sportivi in microfibra Dinamica, arricchiti da dettagli in similpelle e riscaldamento integrato.

E ancora, il sedile guida elettrico con funzione memory, il sistema Keyless Advanced, la retrocamera, l’illuminazione ambientale Smart Wraparound e il portellone elettrico con apertura gestuale completano un pacchetto dal valore elevato. C’è, tutto considerato, un risparmio cliente stimato fino al 50% rispetto alla somma degli optional separati.

Sul piano stilistico, la Formentor Dark Night si veste con una sofisticata tinta Midnight Black metallizzata, che ne esalta la raffinatezza. La Dark Stone, invece, punta sull’esclusività con la vernice opaca Magnetic Tech Matt, perfetta per chi desidera un look più muscolare e moderno.