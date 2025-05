Compra la sua BMW dei sogni per 30 euro, il miracolo uscito fuori da un rottame

Tutti abbiamo fantasticato almeno una volta su un’auto da sogno, quello che per noi rappresenta un modello iconico, lussuoso, potente. Ma per la maggior parte delle persone, purtroppo, resta solo un desiderio irrealizzato. In questa storia, però, parliamo di un vero e proprio miracolo firmato BMW. Taylor, un giovane appassionato di motori britannico, è riuscito a realizzare il suo sogno a quattro ruote spendendo solamente 25 sterline (circa 30 euro).

La protagonista a quattro ruote di questa incredibile vicenda è una BMW 635 CSI, un’auto simbolo degli anni Ottanta, acquistata per un prezzo irrisorio da quello che sarebbe poi diventato il fondatore di Taylor Made Cars, canale YouTube dedicato al restauro e alla cultura automobilistica.

In uno dei suoi primi video, Taylor racconta di aver scoperto questo rottame BMW abbandonato all’interno di un garage comunale nel Regno Unito quando aveva appena 20 anni. La coupé tedesca era destinata alla demolizione, ma Taylor ha deciso di salvarla da un triste epilogo. Dopo essersi accertato che il box non era di proprietà privata né in affitto, ha condotto accurate ricerche, scoprendo che il garage era abbandonato da oltre 13 anni, e che l’auto non risultava registrata né assicurata. Nonostante vari tentativi, non è riuscito a rintracciare il vecchio proprietario.

Con il garage ormai prossimo alla demolizione, Taylor ha colto l’occasione per acquistare legalmente la vettura per sole 25 sterline. Certo, le condizioni iniziali non erano delle migliori. La BMW si mostrava con vetri infranti, finestrini posteriori distrutti e un motore praticamente bloccato. Ma sono bastate una batteria nuova e un po’ di benzina per far ruggire di nuovo il sei cilindri bavarese.

Negli 11 anni successivi, Taylor ha completamente restaurato la sua BMW: nuove ruote, verniciatura completa, interni rinnovati con sedili Recaro originali della Serie E24, uno sterzo M Tech1 e, soprattutto, una conversione da cambio automatico a manuale a 5 marce, per una (degna) guida ancora più coinvolgente.

L’auto, originariamente acquistabile per circa 35.000 sterline negli anni Ottanta (davvero tanti già per l’epoca), rappresentava un lusso pari all’acquisto di un appartamento nella Londra dell’epoca. Per Taylor, ottenerla al prezzo di un pranzo è stato un vero colpo di fortuna. “Non la venderò mai. Preferirei morire piuttosto che separarmi da lei”, afferma convinto.