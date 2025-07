Bugatti smonta e rimonta le sue supercar se non sono perfette: il controllo qualità maniacale

Nel mondo dell’automotive di lusso, l’eccellenza qualitativa non è solo un obiettivo, ma è un requisito imprescindibile. A dimostrazione di questo principio, Bugatti ha recentemente illustrato nei dettagli il sofisticato e rigoroso processo di controllo qualità riservato alla sua straordinaria W16 Mistral, una roadster dal valore stimato attorno ai 5 milioni di euro.

Prodotta in appena 99 esemplari, la W16 Mistral non rappresenta soltanto l’omaggio definitivo all’iconico motore W16, ma si propone anche come la decappottabile più veloce del mondo. Un traguardo che impone standard di verifica e test ben al di sopra della media, perfino nel segmento delle hypercar.

Secondo Christophe Piochon, Presidente di Bugatti Automobiles, ogni singolo dettaglio dell’auto è sottoposto a un’ossessiva ricerca della perfezione, che coinvolge sia l’estetica che la meccanica. Prima della consegna, ogni vettura percorre almeno 400 km in fase di collaudo su strada, una procedura che affonda le radici nel metodo introdotto ai tempi della Veyron. Il percorso scelto attraversa l’Alsazia, tra curve collinari, lunghi rettilinei autostradali e tortuosi passi di montagna. L’obiettivo è sottoporre la vettura a sollecitazioni reali, testando silenziosità, assetto, frenata, risposta dello sterzo, sistemi di assistenza e qualità dell’assemblaggio interno.

I tecnici Bugatti, definiti “virtuosi dell’automobile”, sono in grado di percepire persino vibrazioni impercettibili o suoni anomali che sfuggirebbero a qualsiasi guidatore comune. Non sorprende quindi che, qualora emergesse anche il più piccolo difetto, la Mistral venga smontata parzialmente o completamente, per intervenire e correggere l’anomalia.

La fase finale si svolge sulla pista adiacente all’aeroporto di Colmar, dove la W16 Mistral viene testata fino a 300 km/h per garantire l’integrità e la stabilità del veicolo, in particolare della sezione del tetto, completamente rimovibile. A oggi, il 90% del collaudo viene eseguito manualmente, mentre il restante 10% si affida alla diagnostica digitale.

A conclusione, ogni vettura deve superare un test finale di circa 48 chilometri per confermare che tutto funzioni in maniera impeccabile. Come sottolineato da Philippe Grand, Direttore Qualità di Bugatti, “Ogni singola Bugatti deve essere semplicemente ineguagliabile. Il nostro processo di verifica non è solo completo, è un punto di riferimento per l’intero settore auto di lusso”.