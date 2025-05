BMW, tutti gli aggiornamenti alla gamma dall’estate 2025

BMW si prepara a mettere in gioco nuovi aggiornamenti per la mobilità premium nell’estate 2025, spingendo il pedale dell’innovazione su ogni fronte: dalle tecnologie di bordo all’efficienza elettrica, passando per il design e la personalizzazione estrema. I cambiamenti della Casa tedesca arrivano sempre nell’ottica di offrire un’esperienza di guida sempre più raffinata, intuitiva e connessa.

L’elettrificazione entra in una nuova fase con il debutto delle BMW i4 aggiornate. I modelli eDrive35 ed eDrive40 saranno equipaggiati con semiconduttori al carburo di silicio (SiC), capaci di migliorare l’efficienza energetica fino al 4,5% e aumentare l’autonomia. Saranno così garantiti fino a 428 km per la eDrive35 e ben 510 km per la eDrive40. Il vero colpo di scena è però l’arrivo della BMW i4 M60 xDrive, una sportiva 100% elettrica da 601 CV, capace di coprire lo 0-100 km/h in appena 3,7 secondi, con un range dichiarato di 433 km WLTP.

Sul fronte della digitalizzazione, la casa bavarese lancia la BMW Digital Key con configurazione semplificata tramite Setup Card o QR code, rendendo lo smartphone una chiave intelligente, sicura e condivisibile fino a 18 dispositivi. Una funzionalità molto utile con gestione remota dei permessi e limitazioni di velocità.

Novità anche sul versante estetico. Le nuove colorazioni metallizzate, come Fire Red, Dune Grey e Frozen Portimao Blue, donano freschezza ai modelli X1, X2 e Serie 2 Active Tourer. Internamente, spiccano i rivestimenti Veganza traforati, disponibili in eleganti tonalità come Smoke White e Castanea. Debutta anche l’elegante finitura Brushed Aluminium Shadow.

I modelli più esclusivi, come BMW Serie 7 e i7, alzano ulteriormente l’asticella del comfort con vetri laminati di serie, vetri oscurati e pacchetto Heat Comfort come optional dedicati.

Per chi desidera il massimo della sportività e del lusso, debutta l’Ultimate Package su X5 M e X6 M Competition. Ecco quindi dettagli in fibra di carbonio, sedili massaggianti e ventilati, tetto panoramico Sky Lounge e impianto Bowers & Wilkins Diamond. La X6 M aggiunge anche uno spoiler posteriore in carbonio, esclusivo per il modello.

Non manca l’evoluzione digitale con il BMW Operating System 9, che introduce l’integrazione vocale con Amazon Alexa, nuove lingue per l’assistente personale e la possibilità di usare Zoom sul display centrale.