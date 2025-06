BMW stanca della burocrazia europea: i grandi SUV si produrranno negli Stati Uniti

Attraversare le pianure americane senza il familiare rombo di un V8 sotto il cofano, ma con un sibilo silenzioso e potente, vale a dire quello dell’elettrico, a bordo di una imponente BMW. Ebbene, in futuro sarà uno scenario molto più frequente di quanto pensiamo. La Casa tedesca, infatti, inaugura un nuovo capitolo della propria storia industriale, scegliendo gli Stati Uniti come fulcro produttivo della sua prossima generazione di veicoli a zero emissioni.

I protagonisti di questo rilancio americano saranno due SUV full-electric: BMW iX5 e l’attesissima iX7. Con un imponente investimento da 1,53 miliardi di euro, il marchio tedesco punta tutto sul mercato nordamericano. Lo storico impianto di Spartanburg, in South Carolina, sarà completamente rinnovato grazie a un miliardo di euro, mentre altri 631 milioni andranno alla costruzione di un avanzato polo produttivo di batterie a Woodruff. Una mossa strategica che segna non solo un’espansione industriale, ma una presa di posizione contro la dipendenza tecnologica europea e cinese.

Il primo gioiello a nascere da questo piano sarà la BMW iX5, basata sulla piattaforma modulare CLAR e arricchita dalle innovazioni della visionaria architettura Neue Klasse. Tra le sue caratteristiche, si elencano architettura a 800 volt, propulsori di nuova generazione, massa ottimizzata, ricarica ultra-rapida e un’autonomia che potrebbe superare i 700 km. Le indiscrezioni parlano di una potenza superiore a 700 cavalli, in grado di offrire prestazioni mozzafiato.

Nel 2027, toccherà alla BMW iX7, un SUV extra-large con tre file di sedili e vocazione premium, progettato per sfidare icone americane come la Cadillac Escalade IQ. Con oltre 800 CV, un’autonomia vicina agli 800 km e tecnologie d’avanguardia, potrebbe diventare l’incrocio perfetto tra l’eleganza di una Mercedes e l’intelligenza di una Tesla.

La vera rivoluzione, lo sappiamo, si chiama Neue Klasse: batterie cilindriche più leggere ed efficienti, inverter potenziati e software basati su intelligenza artificiale predittiva. Risultato? Un aumento del 30% dell’autonomia, un meno 30% nei tempi di ricarica, e efficienza energetica superiore del 50%.

BMW non sta semplicemente passando all’elettrico. Sta riscrivendo il concetto stesso di mobilità. E farlo direttamente in America significa alzare l’asticella della competizione, sfidando Tesla sul suo stesso territorio. Produrre localmente significa aggirare dazi, accedere a incentivi fiscali e diventare più competitivi in un mercato sempre più sfidante. Stimoli certamente meno presenti in Europa.