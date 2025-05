BMW Serie 3 E30 Touring trasformata in un pickup: addio all’elegante station wagon

Se siete affascinati dalle conversioni automobilistiche fuori dagli schemi, preparatevi a rimanere sicuramente scioccati da questa inedita trasformazione. Stiamo parlando di una BMW Serie 3 (E30) Touring che ha abbandonato la sua classica configurazione wagon per rinascere come pick-up artigianale. Proprio così, una batosta data all’elegante BMW.

Attualmente disponibile su eBay, questo esemplare rappresenta una rara fusione tra stile rétro, meccanica aggressiva e creatività decisamente fuori dal comune. Prima di storcere il naso, chiariamo subito che (almeno) nessuna BMW M3 è stata sacrificata per questo progetto. La base, infatti, è una 325i Touring prodotta tra il 1987 e il 1994, successivamente stravolta attraverso la rimozione della parte posteriore del tetto e la completa spoliazione degli interni per creare una cabina singola con cassone.

Siamo quindi davanti a una sorta di “Frankenstein meccanico” che riesce comunque a mantenere un certo fascino. Il costruttore ha integrato con cura elementi estetici presi da una vera (stavolta) BMW M3 E30, come parafanghi maggiorati, paraurti anteriori massicci e uno spoiler sportivo. Completano il look un set di cerchi in stile BBS da 17 pollici e un alettone discreto che strizza l’occhio alle competizioni.

Nella parte posteriore, il cassone è rivestito in lamiera mandorlata, mentre il lunotto è stato preso da una Volkswagen Caddy, rendendo il retro ancora più distintivo. Il paraurti posteriore replica lo stile M3, i fanali originali sono ben conservati e lo scarico doppio in acciaio inox contribuisce a dare un tocco racing.

All’interno della (molto) speciale BMW in formato pick-up, i sedili in pelle nera mostrano qualche segno d’usura, ma il cruscotto è in condizioni eccellenti, secondo il venditore.

Il cuore della vettura è il classico motore sei cilindri in linea da 2,5 litri della 325i, potenziato però da un turbocompressore Garrett e da uno scarico su misura. Le cifre ufficiali non sono dichiarate, ma è chiaro che la spinta è ben superiore ai 170 CV originali della storica BMW. Il tutto è gestito da un cambio manuale a 5 marce che invia la potenza alle ruote posteriori. In vendita a 6.995 sterline (circa 8.300 dollari), l’auto include anche pezzi di ricambio. Il proprietario spera che questo progetto unico possa trovare una nuova casa.