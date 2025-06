BMW, l’era Neue Klasse porta davvero la rivoluzione: ricarica lampo e autonomia da primato

La corsa alla ricarica ultra veloce nel settore dell’elettrico si fa sempre più intensa, soprattutto con la Cina in testa agli investimenti sulle infrastrutture di nuova generazione. A raccogliere la sfida è BMW, che svela i primi risultati concreti delle sue future tecnologie.

Il marchio bavarese ha recentemente pubblicato un video ufficiale che mostra un prototipo camuffato della prossima iX3, appartenente alla rivoluzionaria gamma Neue Klasse, mentre effettua una ricarica a potenza di picco superiore ai 400 kW, per l’esattezza 402 kW.

La Neue Klasse rappresenta un cambio di paradigma per BMW, che punta a ridefinire performance, efficienza e sostenibilità su tutta la gamma elettrica. Le vetture nasceranno su una piattaforma a 800 volt, elemento chiave per consentire tempi di rifornimento energetico drasticamente ridotti. Secondo la casa tedesca, il nuovo SUV elettrico sarà in grado di recuperare 350 km di autonomia WLTP in appena 10 minuti di ricarica: più del doppio rispetto alle attuali prestazioni, dove il passaggio dal 10% all’80% richiede circa 20 minuti.

Ma le novità non finiscono qui. La prossima iX3 sarà dotata di batterie di nuova generazione e motori elettrici più avanzati, capaci di garantire un’autonomia fino a 800 km nel ciclo WLTP, ben 100 km in più rispetto all’attuale BMW iX.

Il nuovo SUV elettrico sarà prodotto nello stabilimento BMW in Ungheria, destinato a diventare uno dei poli principali per la mobilità elettrica del marchio in Europa. Il debutto ufficiale della nuova iX3 è previsto entro la fine del 2025, a cui seguiranno modelli più grandi come la iX5 nel 2026 e la iX7 nel 2027, tutti su architettura Neue Klasse.

Inevitabile che, con questi sviluppi, BMW si potra agevolmente posizionare al centro dell’innovazione nel segmento dei veicoli elettrici, pronta a sfidare i giganti asiatici non solo sul fronte dell’autonomia, ma anche su quello della velocità di ricarica.