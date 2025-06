BMW iX3, tutti i numeri della rivoluzione elettrica tedesca

È molto più di un semplice restyling, se ne parla da mesi. La BMW iX3 di nuova generazione inaugura ufficialmente l’era Neue Klasse, portando con sé una trasformazione radicale in termini di design, ingegneria elettrica e architettura digitale. Sarà il primo modello ad adottare questa nuova piattaforma, e segna un cambio di paradigma per la Casa di Monaco sia a livello tecnico che stilistico.

La grande anteprima è attesa per il Salone di Monaco a settembre 2025, mentre l’avvio della produzione avverrà entro fine anno presso l’impianto BMW di Debrecen, in Ungheria. Intanto, tra le novità più interessanti che sono state annunciate sulla iX3 spiccano la nuova batteria con celle cilindriche e il sistema a 800 Volt, capace di assicurare un’autonomia fino a 800 km (secondo il ciclo WLTP) per la versione top di gamma, la iX3 50 xDrive.

Queste celle offrono una densità energetica superiore del 20% rispetto alla generazione precedente, migliorando efficienza e prestazioni. La velocità di ricarica rappresenta un altro punto di forza. Grazie a una potenza massima di 400 kW in corrente continua, infatti, sarà possibile recuperare fino a 350 chilometri in soli 10 minuti, purché collegati a una colonnina ad alta potenza. In termini di connettività energetica, BMW introduce la ricarica bidirezionale, con supporto al protocollo Vehicle to Load (V2L) fino a 3,7 kW per alimentare dispositivi esterni, e la predisposizione al Vehicle to Grid (V2G), con una wallbox domestica da 19,2 kW prevista per i mercati compatibili.

Il design, già anticipato da concept recenti, rivoluziona il linguaggio estetico della gamma. L’abitacolo della iX3 sarà dominato dal nuovo BMW Panoramic iDrive con sistema operativo OS.X, mentre il vero protagonista sarà il Panoramic Vision, una striscia a contrasto posizionata alla base del parabrezza, che sostituirà in parte la classica strumentazione.

Ancora più impressionanti le prestazioni degli ADAS (i sistemi avanzati di assistenza alla guida), venti volte più rapidi grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Di serie troviamo la guida assistita di Livello 2 evoluto, con supporto per il cambio di corsia e il nuovo Motorway & City Assistant, in grado di identificare autonomamente semafori e rotonde, gestendo arresti e ripartenze in contesto urbano.

BMW introduce sulla iX3 infine un concetto di assistenza collaborativa. Il conducente può intervenire su freno o sterzo anche con gli ADAS attivi, senza disattivarli, semplicemente correggendo l’intensità dell’azione. Un’ulteriore dimostrazione di come la Neue Klasse punti a un’integrazione fluida e intelligente tra uomo e macchina.