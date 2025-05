BMW i7 con batterie allo stato solido, il prototipo che anticipa il futuro elettrico

BMW alza l’asticella dell’innovazione. Per le strade di Monaco di Baviera circola in questi giorni un prototipo molto speciale, ovvera una BMW i7 equipaggiata con batterie allo stato solido, una delle tecnologie più promettenti per il futuro dell’e-mobility.

Il sistema di accumulo, sviluppato in collaborazione con la statunitense Solid Power, potrebbe rivoluzionare il concetto stesso di auto elettrica grazie a celle più compatte, leggere e ad altissima densità energetica.

Cosa rende così speciali queste nuove batterie? A differenza degli attuali accumulatori al litio, le celle allo stato solido sostituiscono gli elettroliti liquidi con materiali solidi, migliorando l’autonomia, la sicurezza e le performance complessive. Una vera svolta tecnologica che BMW e Solid Power stanno affinando insieme fin dal 2016, attraverso un percorso di ricerca, test e sviluppo congiunto.

Il primo grande traguardo è dunque arrivato. Una vettura realmente funzionante con batterie allo stato solido è su strada, e porta il marchio dell’Elica. “Siamo orgogliosi di presentare questa dimostrazione concreta della tecnologia”, ha commentato John Van Scoter, CEO di Solid Power. Martin Schuster, VP della divisione batterie di BMW, ha sottolineato l’impegno del gruppo nel restare aperto alle tecnologie emergenti, pur riconoscendo le sfide legate ai costi elevati di produzione.

Dietro le linee familiari della BMW i7 si cela una rivoluzione silenziosa, con la piattaforma delle celle prismatiche della quinta generazione riadattata con moduli innovativi su misura per ospitare le nuove celle. L’architettura risulta quindi rinnovata da cima a fondo, pronta a gestire temperature, stress e sollecitazioni reali.

I test si svolgono su strada ma anche nei laboratori, dove ingegneri e ricercatori tedeschi e americani collaborano come in una moderna officina dell’innovazione, condividendo dati e strategie. L’avvio di una linea pilota a Parsdorf, quartier generale della sperimentazione BMW, è un segnale tangibile che il futuro è già in costruzione.

Dal 2008 il gruppo bavarese investe in tecnologie legate all’accumulo energetico, e dal 2019 ha istituito un Battery Cell Competence Center a Monaco, dove oltre 300 partner internazionali, tra università, startup e imprese, contribuiscono alla missione di reinventare la mobilità sostenibile.