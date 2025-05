BMW i5, come sarà il restyling del 2027 ispirato alla Neue Klasse

Una nuova direzione stilistica è alle porte per BMW, e non si tratta di un semplice restyling, ma di una rivoluzione che coinvolgerà anche i modelli già in gamma. I primi indizi concreti arrivano dai muletti della BMW Serie 5 G60, recentemente immortalati durante le fasi di collaudo, con elementi stilistici riconducibili all’avveniristica Vision Neue Klasse, pioniera del nuovo linguaggio stilistico.

A partire da questi dettagli, è arrivato sul web un render sorprendente della variante più sportiva ed elettrica della gamma, ovvero la i5 M60 M Performance. Il progetto digitale non è frutto di pura fantasia, ma una sintesi tra quanto visto nei prototipi camuffati e le linee guida del concept Neue Klasse ormai datato 2023.

BMW ha già confermato che le future berline adotteranno la calandra orizzontale, mentre i SUV, come il Neue Klasse X del 2024, manterranno i classici “reni” all’anteriore in verticale. Nell’interpretazione grafica, i fanali posteriori mantengono la forma attuale della Serie 5, ma adottano una nuova firma luminosa segmentata, ispirata al concept.

Nonostante si tratti di un aggiornamento di metà carriera (il cosiddetto Life Cycle Impulse, LCI), la silhouette dell’elegante berlina premium resterà pressoché invariata. Tuttavia, sono attese novità su colorazioni della carrozzeria, cerchi in lega dal design rinnovato e finiture più moderne. Non ci saranno le innovative maniglie a scomparsa motorizzate, riservate alla Skytop e, in futuro, alla BMW X5.

All’interno, il salto tecnologico sarà tangibile. La protagonista sarà l’iDrive X, nuova generazione del sistema di infotainment BMW, che debutterà con un’interfaccia Panoramic Vision, un ampio display orizzontale alla base del parabrezza, diviso in nove sezioni, tre fisse e sei personalizzabili, dove gli utenti potranno trascinare widget direttamente dallo schermo centrale. Il render mantiene il classico controller iDrive rotativo, ma la sua eliminazione progressiva è già stata annunciata. BMW potrebbe abbandonarlo del tutto, anche nei modelli attuali, come già avvenuto su alcune compatte.

Il debutto ufficiale della BMW Serie 5 e i5 LCI è però ancora lontano. La produzione partirà nel marzo 2027, lasciando agli appassionati ancora circa 18 mesi di attesa.