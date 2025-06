BMW i3 e iM3, versioni e dotazioni: la nuova elettrica è un’auto totalmente diversa

Il 2027 segnerà un’importante evoluzione per la BMW Serie 3, con l’arrivo della nuova generazione che affiancherà ai classici motori a combustione interna e alle versioni ibride plug-in un modello completamente elettrico: la nuova BMW i3.

Non si tratta semplicemente di una variante a batteria della Serie 3, ma di una vettura sviluppata su una piattaforma inedita e dedicata, la ormai celebre Neue Klasse, pensata esclusivamente per i veicoli full electric, a differenza delle altre motorizzazioni basate su una versione aggiornata della nota architettura CLAR.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate online, la produzione della BMW i3 in veste rinnovata Neue Klasse partirà a luglio 2026, inizialmente nello stabilimento storico di Monaco di Baviera. Dopo circa un anno, le linee di assemblaggio si sposteranno anche nello stabilimento messicano di San Luis Potosí, con un ciclo produttivo previsto fino alla fine del 2034.

La gamma, secondo quanto trapelato, comprenderà diverse varianti: i3 20, i3 40, i3 50 e i3 M60, con la trazione integrale disponibile già a partire dalla i3 40. Tra gli optional spiccano la calandra retroilluminata Iconic Glow, cerchi da 19 pollici e i sedili multifunzione, finora appannaggio delle ammiraglie come la Serie 5.

La BMW iM3, attesissima versione ad alte prestazioni, sarà proposta in un’unica variante al momento del lancio, previsto per marzo 2027. Equipaggiata con cerchi da 20 pollici di serie, proporrà come optional freni carboceramici e materiali innovativi a base di fibre naturali, una soluzione sostenibile in alternativa alla fibra di carbonio. Il vero cuore pulsante sarà un sistema a quattro motori elettrici indipendenti, capaci di erogare circa 700 cavalli, assicurando performance entusiasmanti e un controllo dinamico avanzato su ogni ruota.

Dopo il debutto con la nuova iX3 a settembre 2025, la piattaforma Neue Klasse sarà adottata anche dalla i3, rivoluzionando il concetto di elettrico premium. Le nuove batterie cilindriche da 75, 90 o 105 kWh promettono un’autonomia fino a 800 km secondo il ciclo WLTP. Il sistema elettrico zonale ridurrà i cablaggi del 75%, mentre l’innovativo “Heart of Joy” integrerà gestione di motori, freni e sospensioni per un’esperienza di guida totalmente inedita. Nel pacchetto anche il nuovo head-up display panoramico con realtà aumentata, il touchscreen centrale e un assistente vocale AI.