BMW, è il momento di tenere uniti i suoi appassionati di sportive: ecco la “Gen M”

Dopo il successo globale della community online “M Town”, BMW lancia una nuova iniziativa destinata a rafforzare il legame con i suoi fan più accaniti. È così che nasce “Gen M”, abbreviazione di Generazione M, un concetto che abbraccia appassionati di ogni età e gusto, uniti da un solo comune denominatore: l’amore per la divisione M del marchio, sia in chiave termica che elettrica. Necessario oggi come non mai.

Con lo slogan “non importa cosa guidi, se è M, sei dei nostri”, il progetto si propone di unire sotto un’unica bandiera chi guida una storica M3 E30 o chi ha appena acquistato, per esempio, una moderna i4 M60 a batteria. A fare da cornice al lancio ufficiale, un video di un minuto che ripercorre oltre cinque decenni di performance e passione, dalla mitica BMW 3.0 CSL E9, soprannominata “Batmobile”, fino alla recente M5 G90, simbolo della versatilità moderna.

Non mancano le cosiddette guest star. Tra i cameo spiccano Valentino Rossi, oggi pilota ufficiale di BMW M Motorsport, e Frank van Meel, CEO della divisione M e già “sindaco” della celebre M Town. Un dettaglio per i più attenti è quello che vede fare capolino anche un misterioso prototipo di M2 F87 bianca, testato con propulsione 100% elettrica.

La filosofia Gen M è riassunta in una serie di motti che riflettono lo spirito competitivo e l’amore per la guida. Ed ecco quindi una vera e propria lista, una sorta di piccola “bibbia” degli appassionati. “La performance ci unisce, L’età è solo un numero, conta come guidi; Se entri in galleria, riduci la marcia; Le vere community non hanno badge, solo passione; Le gare? Solo in pista; Se vale la pena farlo, fallo in stile M”.

I numeri della community parlano chiaro. Nel 2024 la divisione M ha sfiorato le 207.000 unità vendute in tutto il mondo, con un’ottima ripartizione tra versioni M Performance e i modelli più estremi full M. Il bestseller è, pensate, l’elettrica i4 M50, ora rinominata i4 M60, regina di vendite da tre anni consecutivi. Per il futuro, invece, BMW ha già in cantiere una M3 completamente elettrica e un nuovo modello sportivo a benzina.