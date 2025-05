BMW anticipa una station wagon da sogno: il debutto è previsto a Villa d’Este

BMW fa parlare di sé con la presentazione di un nuovo prototipo, suscitando grande curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. La casa di Monaco di Baviera ha da poco pubblicato sui suoi canali social una serie di immagini teaser enigmatiche ma rivelatrici, che lasciano intuire l’arrivo di un’affascinante Shooting Brake, una station wagon, derivata dalla Skytop dello scorso anno.

Le foto diffuse da BMW, seppur volutamente cariche di punti interrogativi, mettono in evidenza la zona posteriore del veicolo, caratterizzata da un tetto filante che sfuma in una coda scolpita e muscolosa. A spiccare sono i fari a LED sottilissimi, dettagli sofisticati come le maniglie a pinna e i parafanghi leggermente svasati, tutti richiami estetici alla Skytop Cabrio, presentata nel 2024.

La silhouette complessiva sembra propendere per il raffinato stile Shooting Brake, differenziandosi dalle proporzioni allungate della Concept Touring Coupé basata sulla Z4 svelata l’anno precedente. BMW descrive il modello come una fusione esclusiva di design sofisticato, artigianalità e prestazioni dinamiche. Vocaboli come “esotica”, “coinvolgente”, e “raffinata” suggeriscono un’auto pensata non solo per affascinare lo sguardo, ma anche per offrire un’esperienza di guida emozionante.

Il concept BMW, secondo le indiscrezioni, potrebbe adottare la piattaforma della Serie 8 e montare lo stesso propulsore della M8, ovvero un V8 biturbo da 4,4 litri, capace di erogare 625 cavalli di pura potenza.

Il debutto ufficiale è atteso per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, in programma sulle rive del Lago di Como dal 24 al 26 maggio. È lo stesso palcoscenico che ha visto nascere la Skytop, poi messa in vendita in una serie limitata di 50 esemplari, tutti venduti in tempi record nonostante un prezzo vicino al mezzo milione di euro.

A rafforzare i rumors su una possibile (ed eccezionale) produzione, è già intervenuta giorni fa Silvia Neubauer, Vicepresidente di BMW M per Clienti e Vendite, dichiarando che il brand continuerà a proporre serie speciali in edizione limitata, alcune delle quali con marchio M, destinate a collezionisti e clienti selezionati.