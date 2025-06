Bentley Bentayga, la nuova Speed 2025 rinasce con un V8 da oltre 600 CV

La Bentley Bentayga Speed torna sotto i riflettori, ma con un’importante rivoluzione sotto il cofano. Il celebre motore W12 da 6.0 litri è ormai archiviato, lasciando spazio a un V8 biturbo da 4.0 litri che promette prestazioni sorprendenti e un’anima ancora più dinamica.

Advertisement

Questa nuova incarnazione del SUV di lusso britannico porta con sé una scheda tecnica da urlo e una personalità insospettabilmente sportiva. Nonostante le sue dimensioni imponenti, parlando di oltre due tonnellate e mezzo di peso, la Bentayga Speed è ora dotata di una modalità “Sport” che strizza l’occhio agli appassionati di guida emozionante.

Advertisement

Bentley ha irrigidito le sospensioni del 15%, riprogrammato il controllo elettronico della stabilità (ESC) per consentire sovrasterzi controllati e inserito addirittura il launch control, rendendo questo maxi SUV capace di affrontare i cordoli, o quantomeno qualche curva con sorprendente agilità. I numeri delle prestazioni del nuovo Bentayga parlano chiaro. Lo 0-100 km/h viene coperto in soli 3,4 secondi, mezzo secondo in meno rispetto alla versione con il vecchio W12, e addirittura un secondo più veloce della precedente V8 S. Il motore, potenziato rispetto alla configurazione standard, eroga 641 CV e 875 Nm di coppia, migliorando la potenza massima rispetto al W12 (che si fermava a 626 CV), pur mantenendo invariata la coppia.

Per accompagnare questa trasformazione dinamica, Bentley propone uno scarico sportivo di serie o, in alternativa, un impianto Akrapovic in titanio, capace di regalare un sound ancora più coinvolgente. La modalità “Sport” si affianca alle classiche “Comfort” e “Bentley”, per un’esperienza di guida completa. Il pacchetto dinamico è completato da sterzo integrale, freni carboceramici opzionali e un telaio ottimizzato che, secondo Bentley, ridefinisce le aspettative di handling e reattività per un SUV di questo segmento.

A livello estetico, la Bentayga Speed sfoggia finiture oscurate, badge dedicati, cerchi da 22 pollici, con possibilità di optare per i 23, tetto nero, trapuntature “Precision Diamond” e pelle scura premium per gli interni. Il prezzo non risulta ancora comunicato ufficialmente, ma è facile intuire che si tratterà di una cifra adeguata a uno dei SUV più performanti e lussuosi sul mercato.