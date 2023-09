Batterie zinco-aria: le batterie che sfruttano l’aria per produrre energia

Le batterie agli ioni di litio costituiscono oggi lo standard più diffuso per le auto elettriche. Ma con il passare del tempo sembra che abbiano ormai raggiunto il loro pieno potenziale; perciò, i player della filiera automotive stanno esaminando delle alternative. Toyota, General Motors e Stellantis sono solo alcune delle più operative a riguardo, ciascuna portatrice di soluzioni differenti. Chi riuscirà per primo a trovare il modo di abbassare il costo di produzione delle bev avrà un notevole vantaggio competitivo da sfruttare. I conseguenti minori prezzi di listino permetterebbero ai conducenti di acquistare una vettura in linea con le loro disponibilità economiche, al contrario degli esemplari attuali. Sebbene ci siano aziende come Volkswagen e Citroen pronte ad annunciare dei modelli da 20 o 25 mila euro, la strada da battere si profila sempre lunga e tortuosa. Un importante contribuito alla ricerca potrebbe provenire dall’Australia, tramite la Edith Cowan University.

Batterie zinco-aria per le auto elettriche

L’equipe capitanata dal Dr. Muhammad Rizwad Azhar si è adoperata a studiare le potenzialità dello zinco ad aria, riassunto con l’acronimo di ZAB. L’applicazione dello zinco non è un materiale di per sé nuovo; tuttavia, la chiave individuata dagli analisti andrebbe oltre i classici schemi. Sebbene gli esperti riconoscano le qualità dello zinco, esso soffre di alcune criticità, le quali verranno forse superare dalla metodologia in questione. Le batterie delle auto elettriche zinco-aria (ZAB) sono dei dispositivi preposti all’accumulo di energia economici e dall’elevata densità energetica. Il risultato ottenuto ha cercato di risolvere i limiti connaturati nella stessa natura di tali vetture, inerenti alla reazione di evoluzione dell’ossigeno (OER) e alla reazione di riduzione dell’ossigeno (ORR).

La scelta della base è ricaduta sugli idrossidi doppi a strato (Layered Double Hydroxides), aventi versatilità chimica, flessibilità strutturale e bassa tossicità. Quindi, si sono aggiunti il nichel e il ferro, degli elettrocatalizzatori di ottima fattura. In conclusione, si è aggiunto il cobalto, sulla carta capace di favorire con efficacia il trasporto degli elettroni, in favore dell’attività elettrocatalitica complessiva, migliore degli LDH monometallici o bimetallici.

Nello stesso studio si sottolinea che la modalità di sintesi è unica e semplice per molteplici applicazioni di catalisi. Laddove le intuizioni si rivelassero corrette, le batterie delle auto elettriche potrebbero rivelarsi assai meno dispendiose come costo, a fronte di un approccio amico dell’ecosistema. Per scoprire se sarà davvero così non resta che attendere gli sviluppi, con tutti i necessari approfondimenti del caso.