Batterie rigenerate per un futuro energetico sostenibile all’aeroporto di Fiumicino

Nissan è tra i protagonisti di un ambizioso progetto energetico realizzato presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, il principale hub aeroportuale d’Italia. L’iniziativa punta a rivoluzionare la gestione dell’energia grazie all’impiego di batterie per veicoli elettrici Nissan LEAF riconvertite, che trovano una nuova utilità in un sistema di accumulo energetico su larga scala (BESS – Battery Energy Storage System).

Questo intervento fa parte del progetto “Pioneer”, sostenuto anche dai Fondi europei per l’Innovazione, e rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di decarbonizzazione di Aeroporti di Roma (ADR), che mira ad azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2030. L’obiettivo è duplice, ovvero valorizzare le batterie a “fine vita” e contribuire a una transizione energetica più efficiente e circolare.

Nissan ha messo a disposizione 84 batterie LEAF di seconda generazione, tra i modelli da 30 kWh (Gen 3) e 40 kWh (Gen 4), originariamente installate su veicoli ad alto chilometraggio o ritirati in garanzia. Questi accumulatori, rigorosamente ricondizionati e certificati secondo elevati standard di qualità e sicurezza, sono stati integrati nel sistema da Loccioni, azienda leader nell’ingegneria dei sistemi, e collegati all’impianto BESS gestito da Enel. Le batterie forniscono complessivamente una capacità di 2,1 MWh, contribuendo al totale del sistema da 10 MWh.

Questo sistema si integra perfettamente con un impianto fotovoltaico da 55.000 pannelli solari, in grado di generare, insieme al BESS, oltre 31 GWh di energia rinnovabile all’anno. Un quantitativo sufficiente per alimentare i terminal dell’aeroporto con energia pulita, stabile e flessibile.

Soufiane El Khomri, Direttore Energia Nissan per la regione AMIEO, ha evidenziato come questo progetto sia la prova tangibile della longevità e affidabilità delle batterie dei veicoli elettrici riconvertite, anche in contesti complessi. “Ci assumiamo la responsabilità anche della loro fase finale, assicurandone un riciclo responsabile”, ha affermato.

Enrico Loccioni, fondatore dell’omonima azienda, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra mobilità sostenibile e produzione energetica, definendo “Pioneer” un ponte tra due mondi in trasformazione verso la neutralità climatica.

Il progetto si inserisce nel quadro più ampio dell’iniziativa Nissan Ambition 2030, la roadmap del colosso giapponese per ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti, promuovendo soluzioni tecnologiche avanzate e modelli di economia circolare. Esperienze precedenti, come il Melilla ESS in Spagna e il Nomadic Lab ESS, dimostrano come il riutilizzo delle batterie EV sia una strategia vincente, replicabile su scala globale.