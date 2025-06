Auto elettriche, vendite in aumento del 26% in Europa: ecco le più vendute

Il mercato delle auto elettriche continua a guadagnare terreno in Europa. A maggio, le immatricolazioni sono cresciute del 26% rispetto allo stesso mese del 2023, raggiungendo le 193.810 unità. Da inizio anno il totale sfiora già il milione, con 953.114 veicoli consegnati e una crescita complessiva del 27%.

Auto elettriche: in Europa le vendite crescono del 26% a maggio, boom per Skoda e Volkswagen

Tra i protagonisti del mese spicca Skoda, che ha messo a segno un incremento del 181%, totalizzando 14.920 unità, trainata dal nuovo SUV compatto Elroq, responsabile del 62% del volume con 9.250 esemplari venduti.

Il Gruppo Volkswagen si conferma leader nel mercato BEV europeo, con il marchio Volkswagen in prima linea: 23.270 unità immatricolate a maggio (+50%), grazie al buon andamento dei modelli ID.3, ID.4 e ID.7. Quest’ultimo è risultato il più venduto della gamma elettrica del marchio, con 6.769 unità e un impressionante +368% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Anche BMW ha chiuso maggio in positivo, seppur con una crescita più contenuta (+1,9%), totalizzando 14.904 unità e confermandosi il terzo marchio più venduto nel segmento BEV europeo.

Ottime performance anche per Renault, che ha incrementato le vendite del 33% con 9.215 unità, spinte in gran parte dalla nuova Renault 5, che da sola ha rappresentato circa la metà del volume totale. Kia, invece, ha segnato un +60% e 8.812 unità, grazie soprattutto al nuovo EV3, che ha inciso per il 63% sulle vendite del marchio.

A livello di segmenti, i SUV compatti elettrici si confermano il pilastro del mercato, con oltre 198.000 unità vendute e una crescita del 17% a maggio. In forte aumento anche i segmenti premium di grandi dimensioni: le berline crescono del 34%, mentre i SUV del 20%.