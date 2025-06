Auto elettriche: questa nuova batteria si ricarica in 12 minuti e dura 500.000 km

Mentre gran parte dell’industria automobilistica è ancora alla ricerca di soluzioni che permettano di ridurre i tempi di ricarica senza compromettere la durata delle batterie, l’azienda europea ElevenEs potrebbe aver trovato la risposta. La sua nuova creazione, la Edge574 Blade Cell, si presenta come una possibile svolta per la mobilità elettrica.

ElevenEs rivoluziona le batterie EV con la nuova Edge574 Blade Cell

Basata sulla chimica LFP, la Edge574 promette prestazioni di alto livello. Secondo quanto dichiarato dal produttore, questa batteria è in grado di raggiungere l’80% di carica in soli 12 minuti, il che significa recuperare 1 km di autonomia per ogni secondo di ricarica. Un risultato che affronta di petto uno dei principali ostacoli alla diffusione su larga scala dei veicoli elettrici: la lentezza nella ricarica.

La velocità, tuttavia, non è l’unico punto di forza. La batteria garantisce un ciclo di vita di circa 500.000 chilometri, un traguardo che supera quello di molte batterie attuali e persino di numerosi motori a combustione.

Anche dal punto di vista tecnico, la Edge574 si distingue per una densità energetica di 188 Wh/kg e 416 Wh/l, valori che la pongono tra le migliori celle LFP presenti oggi sul mercato. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso una riduzione significativa della resistenza interna, una riformulazione dell’elettrolita per migliorare il flusso ionico e una riprogettazione complessiva degli elettrodi e della struttura interna della cella, pensata per garantire maggiore efficienza e stabilità. Il formato blade, sottile e allungato, facilita l’integrazione in architetture moderne come CTP (cell-to-pack) o CTB (cell-to-body), offrendo vantaggi in termini di spazio, sicurezza e compatibilità con le piattaforme EV di nuova generazione.

Uno degli aspetti più interessanti è la sua affidabilità in condizioni estreme. La batteria mantiene tempi di ricarica competitivi anche in ambienti freddi: a 10 °C è in grado di raggiungere l’80% in 18 minuti, mentre a 0 °C impiega 25 minuti. Caratteristiche che la rendono adatta anche per l’uso in regioni soggette a inverni rigidi, dove molte batterie tradizionali soffrono un netto calo di prestazioni.

Inoltre, configurata con 210 celle, la Edge574 può accettare fino a 1 megawatt di potenza in ingresso, un valore che ha suscitato grande interesse non solo per l’automotive, ma anche per applicazioni legate allo stoccaggio e alla stabilizzazione della rete elettrica.

Ciò che propone ElevenEs è un approccio completo e ambizioso ai principali limiti delle auto elettriche: ricarica lenta, degradazione nel tempo, scarsa efficienza a basse temperature e costi elevati. Se la Edge574 Blade Cell riuscirà a entrare in produzione su larga scala, potrebbe essere davvero una valida alternativa alle batterie cinesi.