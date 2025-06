Auto elettriche: entro il 2030 rappresenteranno il 40% del mercato mondiale

Secondo un recente rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, entro il 2030 le auto elettriche e ibride plug-in rappresenteranno il 40% delle vendite globali. Un traguardo reso possibile soprattutto dalla crescita del mercato cinese, dove già nel 2024 questi veicoli hanno costituito circa la metà delle nuove immatricolazioni.

Anche i mercati emergenti di Asia e America Latina stanno registrando una rapida espansione. Nel Sud-est asiatico, ad esempio, le vendite di BEV e PHEV sono aumentate del 50% nell’ultimo anno, raggiungendo una quota del 9%. Paesi come Thailandia e Vietnam si stanno affermando come hub strategici in questa transizione. In Brasile, il mercato più grande dell’America Latina, le vendite sono raddoppiate, arrivando a rappresentare il 6% del totale.

A trainare questa diffusione nei mercati emergenti sono soprattutto i veicoli elettrici di produzione cinese, apprezzati per la loro accessibilità economica. In Thailandia e Brasile, hanno conquistato l’85% delle vendite elettriche, mentre a livello generale, in queste economie, le auto cinesi hanno contribuito per il 75% alla crescita del settore nel 2024.

Nel primo trimestre del 2025, le vendite globali di auto plug-in sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se il trend dovesse continuare, entro fine anno si supereranno i 20 milioni di unità vendute, pari a una quota di mercato del 25%, ovvero una vettura su quattro.

Secondo le proiezioni dell’Agenzia, in assenza di cambiamenti nelle politiche attuali, la quota di mercato delle auto elettriche e ibride plug-in supererà comunque il 40% entro la fine del decennio. La Cina resterà leader assoluta, con una quota domestica dell’80%, mentre l’Europa beneficerà di normative ambientali sempre più stringenti, arrivando al 60%. Gli Stati Uniti, invece, faticheranno a tenere il passo, con una stima del 20%.

Nel Sud-est asiatico, grazie al supporto politico e alla capacità produttiva già presente, la quota potrebbe salire al 25%. Anche il comparto dei veicoli a due e tre ruote è destinato a elettrificarsi rapidamente: entro il 2030, uno su tre sarà a zero emissioni. Complessivamente, l’elettrificazione permetterà di risparmiare oltre 5 milioni di barili di petrolio al giorno, con circa la metà di questa riduzione legata alla trasformazione in atto in Cina, guidata da colossi come BYD.